На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі

Мешканець Київської області мав намірчерез Волинь.Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.Його цими вихідними затримали прикордонники відділу «Амбуків» на шляху до українсько-польського кордону. Чоловік розповів прикордонному наряду, що планував вплав через Західний Буг дістатися польського берега. До цієї афери 32-річний житель Київської області ретельно підготувався, адже прихопив із собою компас, мотузку та інші необхідні речі. А одяг та взуття щільно спакував у поліетиленові пакети.Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.