На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі

На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі
Мешканець Київської області мав намір незаконно потрапити до Польщі через Волинь.

Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.

Його цими вихідними затримали прикордонники відділу «Амбуків» на шляху до українсько-польського кордону. Чоловік розповів прикордонному наряду, що планував вплав через Західний Буг дістатися польського берега. До цієї афери 32-річний житель Київської області ретельно підготувався, адже прихопив із собою компас, мотузку та інші необхідні речі. А одяг та взуття щільно спакував у поліетиленові пакети.

Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.

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Теги: ухилянт, кордон
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