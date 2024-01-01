На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі
Сьогодні, 18:39
Мешканець Київської області мав намір незаконно потрапити до Польщі через Волинь.
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Його цими вихідними затримали прикордонники відділу «Амбуків» на шляху до українсько-польського кордону. Чоловік розповів прикордонному наряду, що планував вплав через Західний Буг дістатися польського берега. До цієї афери 32-річний житель Київської області ретельно підготувався, адже прихопив із собою компас, мотузку та інші необхідні речі. А одяг та взуття щільно спакував у поліетиленові пакети.
Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє пресслужба Волинського прикордонного загону.
Його цими вихідними затримали прикордонники відділу «Амбуків» на шляху до українсько-польського кордону. Чоловік розповів прикордонному наряду, що планував вплав через Західний Буг дістатися польського берега. До цієї афери 32-річний житель Київської області ретельно підготувався, адже прихопив із собою компас, мотузку та інші необхідні речі. А одяг та взуття щільно спакував у поліетиленові пакети.
Затриманого доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративних документів за ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Рішення по справі прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Суд арештував майно дружини Маркова на 250 мільйонів
Сьогодні, 19:00
На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі
Сьогодні, 18:39
Англійська мова отримала офіційний статус в Україні
Сьогодні, 18:18
Селяни передали корм для тварин у Луцькому зоопарку
Сьогодні, 17:55