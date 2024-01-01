Англійська мова отримала офіційний статус в Україні
Сьогодні, 18:18
Верховна Рада сьогодні, 4 червня, схвалила в цілому закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.
Про це повідомляє в телеграмі нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, в цілому законопроект підтримали 236 народних депутатів.
Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
«Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)», - додав Железняк.
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Про це повідомляє в телеграмі нардеп Ярослав Железняк.
За його словами, в цілому законопроект підтримали 236 народних депутатів.
Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.
«Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)», - додав Железняк.
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