Англійська мова отримала офіційний статус в Україні

Верховна Рада сьогодні, 4 червня, схвалила в цілому закон № 9432 проПро це повідомляє в телеграмі нардепЗа його словами, в цілому законопроект підтримали 236 народних депутатів.Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.«Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)», - додав Железняк.