Англійська мова отримала офіційний статус в Україні

Англійська мова отримала офіційний статус в Україні
Верховна Рада сьогодні, 4 червня, схвалила в цілому закон № 9432 про застосування англійської мови в Україні.

Про це повідомляє в телеграмі нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, в цілому законопроект підтримали 236 народних депутатів.

Англійська мова отримала офіційний статус в Україні


Законом закріплюється статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Визначає категорії посад, кандидати на які зобов’язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади, органів місцевого самоврядування, у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров’я тощо.

«Була дискусія по правці №336 (внесена за день до ухвалення закону),яка передбачає бюджетну підтримку для кінотеатрів за демонстрування англомовних фільмів. Вона була підтримана (226)», - додав Железняк.

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Теги: політика, Україна
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