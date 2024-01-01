Подорожчання електрики: чи піднімуть вартість проїзду в тролейбусах Луцька

подорожчанням електроенергії.



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Із 1 червня в Україні здорожчала електроенергія для населення. Журналісти поцікавилися, чи вплине це на вартість проїзду в міських тролейбусах.



Як повідомив очільник департаменту економічної політики міськради Борис Смаль, поки мова про підвищення ціни за проїзд не йде. Мовляв, повідомлення від обленерго ще не надходило.



«Поки діють договори, які були. Бо підприємства платять по договорах. Повідомлень не надходило. Я це перевіряв. Але я на такі повідомлення очікую. Після того, як такі офіційні повідомлення будуть, стане ясно, чи повинні ми змінювати тариф, чи ні. Теоретично ціну на електрику можуть не підняти, бо підприємство надає соціальні послуги. Складно передбачити, як поводитиметься постачальник електроенергії. Адже це не комунальна структура, на яку я маю вплив чи можу з ними поговорити. Дуже хочеться, щоб не було (здорожчання, – ред.)», – розповідає керівник департаменту.



Смаль також додав: якщо підняття таки відбудеться, то вони будуть максимально зменшувати рентабельність підприємства, хоч вона і так невелика. Зі слів посадовця, таким чином підприємство буде мало заробляти, але тариф буде нижчим. Проте він резюмував: станом на сьогодні підстав для підвищення тарифу немає, адже підняли тариф для населення, а щодо юридичних осіб інформації поки нема.



Нагадаємо, раніше тариф на проїзд в тролейбусах піднімали ще в липні 2023 року. Тоді це обумовлювали здорожчанням ціни на електроенергію, матеріали, запасні частини для ремонту та проведення технічного обслуговування рухомого складу, розміру прожиткового мінімуму, з якого розраховані годинні тарифні ставки працівників.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій міськраді відповіли, чи варто очікувати найближчим часом підвищення вартості проїзду в електротранспорті у зв’язку ізПро це пише Конкурент Із 1 червня в Україні здорожчала електроенергія для населення. Журналісти поцікавилися, чи вплине це на вартість проїзду в міських тролейбусах.Як повідомив очільник департаменту економічної політики міськради, поки мова про підвищення ціни за проїзд не йде. Мовляв, повідомлення від обленерго ще не надходило.«Поки діють договори, які були. Бо підприємства платять по договорах. Повідомлень не надходило. Я це перевіряв. Але я на такі повідомлення очікую. Після того, як такі офіційні повідомлення будуть, стане ясно, чи повинні ми змінювати тариф, чи ні. Теоретично ціну на електрику можуть не підняти, бо підприємство надає соціальні послуги. Складно передбачити, як поводитиметься постачальник електроенергії. Адже це не комунальна структура, на яку я маю вплив чи можу з ними поговорити. Дуже хочеться, щоб не було (здорожчання, – ред.)», – розповідає керівник департаменту.Смаль також додав: якщо підняття таки відбудеться, то вони будуть максимально зменшувати рентабельність підприємства, хоч вона і так невелика. Зі слів посадовця, таким чином підприємство буде мало заробляти, але тариф буде нижчим. Проте він резюмував: станом на сьогодні підстав для підвищення тарифу немає, адже підняли тариф для населення, а щодо юридичних осіб інформації поки нема.Нагадаємо, раніше тариф на проїзд в тролейбусах піднімали ще в липні 2023 року. Тоді це обумовлювали здорожчанням ціни на електроенергію, матеріали, запасні частини для ремонту та проведення технічного обслуговування рухомого складу, розміру прожиткового мінімуму, з якого розраховані годинні тарифні ставки працівників.

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