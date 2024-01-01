На Волині не розминулися два легковики

На Волині не розминулися два легковики
В Устилузі на Волині сьогодні, 4 червня, близько обіду трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.

Про це пише інформагентство Волинські Новини.

За словами очевидців, ДТП сталася близько 14:00 в Устилузі на вулиці Володимирській. Зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.

На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група.

Як зазначив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидка виїжджала на виклик про ДТП. Медики надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у Володимирське ТМО для обстеження.

Деталі – згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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