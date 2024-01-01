На Волині не розминулися два легковики

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.



Про це пише інформагентство В



За словами очевидців, ДТП сталася близько 14:00 в Устилузі на вулиці Володимирській. Зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.



На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група.



Як зазначив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидка виїжджала на виклик про ДТП. Медики надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у Володимирське ТМО для обстеження.



Деталі – згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Устилузі на Волині сьогодні, 4 червня, близько обідуза участю двох автівок.Про це пише інформагентство В олинські Новини За словами очевидців, ДТП сталася близько 14:00 в Устилузі на вулиці Володимирській. Зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група.Як зазначив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидка виїжджала на виклик про ДТП. Медики надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у Володимирське ТМО для обстеження.Деталі – згодом.

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