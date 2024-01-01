На Волині не розминулися два легковики
Сьогодні, 17:05
В Устилузі на Волині сьогодні, 4 червня, близько обіду трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автівок.
Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, ДТП сталася близько 14:00 в Устилузі на вулиці Володимирській. Зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як зазначив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидка виїжджала на виклик про ДТП. Медики надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у Володимирське ТМО для обстеження.
Деталі – згодом.
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Про це пише інформагентство Волинські Новини.
За словами очевидців, ДТП сталася близько 14:00 в Устилузі на вулиці Володимирській. Зіткнулися два автомобілі. Транспортні засоби отримали значні механічні пошкодження.
На місці події працювали медики та слідчо-оперативна група.
Як зазначив завідувач оперативно-диспетчерської служби Волинського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Станіслав Лінік, швидка виїжджала на виклик про ДТП. Медики надавали допомогу одній постраждалій жінці. Її з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано у Володимирське ТМО для обстеження.
Деталі – згодом.
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