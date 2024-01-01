Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію

трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля обленерго.



Про це пише



Аварія за участі автомобіля ГАЗ Волиньобленерго та Мерседеса трапилась на перехресті вулиць Соборна та Левка Лук’яненка у Нововолинську.







Як повідомили очевидці, водії не розминулись на перехресті. Попередньо, без потерпілих.



На місці працювали правоохоронці.



Деталі згодом.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську сьогодні, 4 червня,за участю автомобіля обленерго.Про це пише Буг Аварія за участі автомобіля ГАЗ Волиньобленерго та Мерседеса трапилась на перехресті вулиць Соборна та Левка Лук’яненка у Нововолинську.Як повідомили очевидці, водії не розминулись на перехресті. Попередньо, без потерпілих.На місці працювали правоохоронці.Деталі згодом.

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