Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію

Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
У Нововолинську сьогодні, 4 червня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля обленерго.

Про це пише Буг.

Аварія за участі автомобіля ГАЗ Волиньобленерго та Мерседеса трапилась на перехресті вулиць Соборна та Левка Лук’яненка у Нововолинську.

Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію


Як повідомили очевидці, водії не розминулись на перехресті. Попередньо, без потерпілих.

На місці працювали правоохоронці.

Деталі згодом.

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Теги: ДТП, Волинь
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