Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
Сьогодні, 16:29
У Нововолинську сьогодні, 4 червня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля обленерго.
Про це пише Буг.
Аварія за участі автомобіля ГАЗ Волиньобленерго та Мерседеса трапилась на перехресті вулиць Соборна та Левка Лук’яненка у Нововолинську.
Як повідомили очевидці, водії не розминулись на перехресті. Попередньо, без потерпілих.
На місці працювали правоохоронці.
Деталі згодом.
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Про це пише Буг.
Аварія за участі автомобіля ГАЗ Волиньобленерго та Мерседеса трапилась на перехресті вулиць Соборна та Левка Лук’яненка у Нововолинську.
Як повідомили очевидці, водії не розминулись на перехресті. Попередньо, без потерпілих.
На місці працювали правоохоронці.
Деталі згодом.
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