Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вночі місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

Температура води в річці Стир та в озері Світязь 21°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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