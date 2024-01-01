Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 5 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вночі місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 21°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза, вночі місцями значний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.
Температура води в річці Стир та в озері Світязь 21°.
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