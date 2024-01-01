Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк
Сьогодні, 20:15
Підтвердили смерть воїна з Волині Леоніда Павлюка. Захисник понад два роки вважався зниклим безвісти.
Про це інформує Рожищенська міська рада.
Офіційно піввердили смерть водія-радіотелефоніста 2-го окремого стрілецького батальйону, солдата військової служби Леоніда Вікторовича Павлюка, 1964 року народження.
Рожищанин Леонід Павлюк вважався безвісти зниклим з 23.05.2022 року, після бойового зіткнення в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
За свідченнями військових, які повернулися з російського полону, Леонід Павлюк теж перебував серед військовополонених.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
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Про це інформує Рожищенська міська рада.
Офіційно піввердили смерть водія-радіотелефоніста 2-го окремого стрілецького батальйону, солдата військової служби Леоніда Вікторовича Павлюка, 1964 року народження.
Рожищанин Леонід Павлюк вважався безвісти зниклим з 23.05.2022 року, після бойового зіткнення в районі населеного пункту Лиман Донецької області.
За свідченнями військових, які повернулися з російського полону, Леонід Павлюк теж перебував серед військовополонених.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
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