Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк

Підтвердили смерть воїна з Волині. Захисник понад два роки вважався зниклим безвісти.Про це інформує Рожищенська міська рада.Офіційно піввердили смерть водія-радіотелефоніста 2-го окремого стрілецького батальйону, солдата військової служби Леоніда Вікторовича Павлюка, 1964 року народження.Рожищанин Леонід Павлюк вважався безвісти зниклим з 23.05.2022 року, після бойового зіткнення в районі населеного пункту Лиман Донецької області.За свідченнями військових, які повернулися з російського полону, Леонід Павлюк теж перебував серед військовополонених.Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.