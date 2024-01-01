Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк

Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк
Підтвердили смерть воїна з Волині Леоніда Павлюка. Захисник понад два роки вважався зниклим безвісти.

Про це інформує Рожищенська міська рада.

Офіційно піввердили смерть водія-радіотелефоніста 2-го окремого стрілецького батальйону, солдата військової служби Леоніда Вікторовича Павлюка, 1964 року народження.

Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк

Рожищанин Леонід Павлюк вважався безвісти зниклим з 23.05.2022 року, після бойового зіткнення в районі населеного пункту Лиман Донецької області.

За свідченнями військових, які повернулися з російського полону, Леонід Павлюк теж перебував серед військовополонених.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня
Сьогодні, 20:00
Суд арештував майно дружини Маркова на 250 мільйонів
Сьогодні, 19:00
На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі
Сьогодні, 18:39
Англійська мова отримала офіційний статус в Україні
Сьогодні, 18:18
Схожі новини
На війні з росіянами загинув воїн з Луцька На війні з росіянами загинув воїн з Луцька
02 червень, 21:59
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бордюговський На війні з окупантами загинув Герой з Волині Сергій Бордюговський
02 червень, 20:35
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Оласюк На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Оласюк
30 травень, 20:15
На Волинь прибуде скорботний кортеж з тілом Героя Ігоря Чака На Волинь прибуде скорботний кортеж з тілом Героя Ігоря Чака
28 травень, 20:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Підтвердили смерть: на війні з окупантами загинув Герой з Волині Леонід Павлюк
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 5 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Суд арештував майно дружини Маркова на 250 мільйонів
Сьогодні, 19:00
 0
На Волині зловили киянина, який хотів втекти до Польщі
Сьогодні, 18:39
 0
Англійська мова отримала офіційний статус в Україні
Сьогодні, 18:18
 0
Медіа
відео
1/8