У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 14:28
У Нововолинську небайдужі громадяни долучилися до вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні ми вшановуємо памʼять діточок, у яких війна відібрала життя. Понад 500 невинно вбитих українських малят і понад 1300 поранених. Неможливо усвідомити такі цифри», - зазначив Карпус.
Нововолинськ долучився до всеукраїнської акції «Голоси дітей» в памʼять про загиблих.
«Ці дзвіночки символізують дитячі голоси, які більше не зазвучать. Легких маринок вам, Ангелята. Зло буде покаране», - додав міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Сьогодні ми вшановуємо памʼять діточок, у яких війна відібрала життя. Понад 500 невинно вбитих українських малят і понад 1300 поранених. Неможливо усвідомити такі цифри», - зазначив Карпус.
Нововолинськ долучився до всеукраїнської акції «Голоси дітей» в памʼять про загиблих.
«Ці дзвіночки символізують дитячі голоси, які більше не зазвучать. Легких маринок вам, Ангелята. Зло буде покаране», - додав міський голова.
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