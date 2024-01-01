У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами

У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами
У Нововолинську небайдужі громадяни долучилися до вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок російського вторгнення.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Сьогодні ми вшановуємо памʼять діточок, у яких війна відібрала життя. Понад 500 невинно вбитих українських малят і понад 1300 поранених. Неможливо усвідомити такі цифри», - зазначив Карпус.

Нововолинськ долучився до всеукраїнської акції «Голоси дітей» в памʼять про загиблих.

«Ці дзвіночки символізують дитячі голоси, які більше не зазвучать. Легких маринок вам, Ангелята. Зло буде покаране», - додав міський голова.


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Теги: загиблі, війна
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