У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами

У Нововолинську небайдужі громадяни долучилися до вшанування пам’ятівнаслідок російського вторгнення.Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Сьогодні ми вшановуємо памʼять діточок, у яких війна відібрала життя. Понад 500 невинно вбитих українських малят і понад 1300 поранених. Неможливо усвідомити такі цифри», - зазначив Карпус.Нововолинськ долучився до всеукраїнської акції «Голоси дітей» в памʼять про загиблих.«Ці дзвіночки символізують дитячі голоси, які більше не зазвучать. Легких маринок вам, Ангелята. Зло буде покаране», - додав міський голова.