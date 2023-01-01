Росіяни накрили вогнем Торецьку громаду в Донецькій області: загинули діти
Сьогодні, 17:15
Сьогодні, 21 липня, російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як зазначається, близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.
«Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям», - написав Кириленко.
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Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
Як зазначається, близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.
«Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям», - написав Кириленко.
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