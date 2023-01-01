Росіяни накрили вогнем Торецьку громаду в Донецькій області: загинули діти





Про це Павло Кириленко.



Як зазначається, близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.



«Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям», - написав Кириленко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 21 липня, російські війська обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.Про це повідомив глава Донецької ОВАЯк зазначається, близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, – 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.«Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям», - написав Кириленко.

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