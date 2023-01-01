Нагнітання про «колони вагнерівців у Білорусі» – частина ворожої ІПСО





Та чи такі страшні вагнерівці, як їх малює інформаційний простір, і чому дуже ймовірно, що велика увага до «колон вагнерівців у Білорусі» – це частина кремлівської інформаційно-психологічної операції (ІПСО)? Про це – у тексті далі.



Загроза з боку Білорусі для України, безперечно, існує, незважаючи на те, перебувають тут сили ПВК «Вагнер» чи ні. І існуватиме доти, доки триватиме війна. Адже на державному рівні Білорусь відкрито позиціонує себе як соратниця росії у війні й надавала їй свою територію для наступу на початку повномасштабного вторгнення, а також авіаційних обстрілів.



Все ж ракетні обстріли України із території Білорусі не відбуваються ще із кінця 2022 року. Щоправда, українські прикордонники фіксували після того «шахедів» із Білорусі, а росіяни та й самі білоруси заявляли про проведення навчань росіян на території цієї країни.



Що відомо про «колони вагнерівців»?



Станом на 19 липня моніторингова група «Бєларускі Гаюн» повідомила про прибуття 9 колон з вагнерівцями. 20 і 21 липня про нові колони не повідомляли. Відомо, що вагнерівці приїжджають до наметового табору під Осиповичами (місто в Могильовській області Білорусі).

Треба наголосити, що коли у повідомленнях йдеться про «колони техніки», то треба розуміти, що йдеться не про бойову техніку або, як мінімум, здебільшого не бойову. Так, наприклад, коли 19 липня «Бєрарускі Гаюн» повідомляв про 7-му колону (19-го липня їх прибуло, за даними моніторингової групи, три), то описував її так: «Она насчитывала как минимум 50 единиц техники наёмников Пригожина, среди которой были замечены: пикапы, минимум 2 автобуса ПАЗ, КамАЗы и Уралы тентованные, не менее 8-и «буханок» и фуры». Як бачимо, у переліку немає бойової техніки.



Того ж таки 19 липня на цьому каналі узагальнили: «В течение 19 июля прибыло не менее трех колонн с наемниками. Как и ранее, в колоннах отсутствовала военная техника».



Що про «колони вагнерівців» каже керівництво України та розвідка?



Президент України Володимир Зеленський, зважаючи на доповідь керівника ГУР МО Кирила Буданова, тиждень тому заявляв, що серйозних загроз у цьому контексті наразі немає. «Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті», – заявив Володимир Зеленський.



ЧИТАТИ ТАКОЖ: Білоруси поширюють російський вкид про українські «гей-війська»



Сьогодні ж, 21 липня, представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі



Інформація, що вагнерівці тренуватимуть білоруську армію, частково правдива. Можливо, згодом і російську армію також. Є ймовірність, що найманці Пригожина використовують Білорусь як логістичний хаб для перекидання в Африку.



«Звичайно, активна інформаційна робота, ІПСО, нервування країн НАТО та ЄС. Для росіян завдання: постійно відвертати увагу українських сил на Північ та створювати загрозу, що ось-ось завтра з Білорусі щось почнеться. Тобто здебільшого триває інформаційно-психологічна операція», – пояснив Юсов.



Представник ГУР підкреслив, що білоруській армії не потрібна така кількість тренерів. Крім того, ця бойова структура може дестабілізувати режим білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Тому, найімовірніше, поїдуть до інших країн.



Які докази того, що тему вагнерівців у Білорусі штучно «підігрівають»?



Учора, 20 липня, білоруське видання «Єврорадіо»



Ще один аргумент, що свідчить про цілеспрямовану інформаційну кампанію про ПВК «Вагнер» у Білорусі, – величезна кількість публікацій у контрольованих лукашенківським режимом ЗМІ на цю тему. Усі вони – про спільні тренування білорусів і вагнерівців, про те, як це змінить білоруське військо, про те, який «безцінний» досвід вагнерівці тут передають тощо. Урядове агентство «Белта», «Загальнонаціональне телебачення» (ОНТ), телеканал «Білорусь 1» просто таки рясніють позитивними сюжетами і публікаціями про вагнерівців, а також про те, як їхнє переміщення налякало, зокрема, і Польщу.



На жаль, частина населення волинського прикордоння досі має доступ до білоруського сигналу телебачення і, не завжди маючи доступ до українських телеканалів, споживає інформацію із білоруських медіа.



Ми закликаємо волинян, особливо – із прикордонних до Білорусі районів, критично ставитися до інформації та розвивати власну медіаграмотність. Якщо маєте сумнів у достовірності інформації, побаченої у ЗМІ чи соцмережах та месенджерах, – надішліть її нам.



Цей матеріал виготовлений за підтримки ГО «Інститут масової інформації» в рамках проєкту міжнародної організації Internews Network.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Останніми днями інформаційний простір переповнений новинами про колони вагнерівців, які одна за одною прибувають у Білорусь. Немає точних даних про те, скільки представників приватної військової компанії «Вагнер» прибуло до Білорусі після так званого «бунту Пригожина» в Росії. Наразі різні ресурси озвучують дані про кількість 2000–2500. Але із впевненістю можна сказати, що на прикордонній Волині інформація про «нескінченні» колони вагнерівців викликає у населення чимало запитань й остраху. Знову загострюється тема про «загрозу з Півночі» та можливий наступ з території Білорусі.Та чи такі страшні вагнерівці, як їх малює інформаційний простір, і чому дуже ймовірно, що велика увага до «колон вагнерівців у Білорусі» – це частина кремлівської інформаційно-психологічної операції (ІПСО)? Про це – у тексті далі.Загроза з боку Білорусі для України, безперечно, існує, незважаючи на те, перебувають тут сили ПВК «Вагнер» чи ні. І існуватиме доти, доки триватиме війна. Адже на державному рівні Білорусь відкрито позиціонує себе як соратниця росії у війні й надавала їй свою територію для наступу на початку повномасштабного вторгнення, а також авіаційних обстрілів.Все ж ракетні обстріли України із території Білорусі не відбуваються ще із кінця 2022 року. Щоправда, українські прикордонники фіксували після того «шахедів» із Білорусі, а росіяни та й самі білоруси заявляли про проведення навчань росіян на території цієї країни.Станом на 19 липня моніторингова група «Бєларускі Гаюн» повідомила про прибуття 9 колон з вагнерівцями. 20 і 21 липня про нові колони не повідомляли. Відомо, що вагнерівці приїжджають до наметового табору під Осиповичами (місто в Могильовській області Білорусі).Треба наголосити, що коли у повідомленнях йдеться про «колони техніки», то треба розуміти, що йдеться не про бойову техніку або, як мінімум, здебільшого не бойову. Так, наприклад, коли 19 липня «Бєрарускі Гаюн» повідомляв про 7-му колону (19-го липня їх прибуло, за даними моніторингової групи, три), то описував її так: «Она насчитывала как минимум 50 единиц техники наёмников Пригожина, среди которой были замечены: пикапы, минимум 2 автобуса ПАЗ, КамАЗы и Уралы тентованные, не менее 8-и «буханок» и фуры». Як бачимо, у переліку немає бойової техніки.Того ж таки 19 липня на цьому каналі узагальнили: «В течение 19 июля прибыло не менее трех колонн с наемниками. Как и ранее, в колоннах отсутствовала военная техника».Президент України, зважаючи на доповідь керівника ГУР МО, тиждень тому заявляв, що серйозних загроз у цьому контексті наразі немає. «Дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження – на фронті», – заявив Володимир Зеленський.Сьогодні ж, 21 липня, представник Головного управління розвідкиу коментарі 24 каналу розповів, що здебільшого найманці ПВК «Вагнер» переміщуються до Білорусі без озброєння та техніки. З тимчасово окупованих територій вони виходили вже роззброєні.Інформація, що вагнерівці тренуватимуть білоруську армію, частково правдива. Можливо, згодом і російську армію також. Є ймовірність, що найманці Пригожина використовують Білорусь як логістичний хаб для перекидання в Африку.«Звичайно, активна інформаційна робота, ІПСО, нервування країн НАТО та ЄС. Для росіян завдання: постійно відвертати увагу українських сил на Північ та створювати загрозу, що ось-ось завтра з Білорусі щось почнеться. Тобто здебільшого триває інформаційно-психологічна операція», – пояснив Юсов.Представник ГУР підкреслив, що білоруській армії не потрібна така кількість тренерів. Крім того, ця бойова структура може дестабілізувати режим білоруського диктатора. Тому, найімовірніше, поїдуть до інших країн.Учора, 20 липня, білоруське видання «Єврорадіо» повідомило , що білоруським ЗМІ пропонують пропіарити російську війну проти України та релокацію ПВК «Вагнер» до Білорусі. Листи надходять від PR-агентства «Фабрика новин». Пропонують за щедру винагороду закупити статті про «вагнерівців» та агресію, в позитивному ключі, звичайно. Але обов'язково без позначки «Реклама». У «Єврорадіо» додають, що «Фабрика новин» – із Санкт-Петербурга.Ще один аргумент, що свідчить про цілеспрямовану інформаційну кампанію про ПВК «Вагнер» у Білорусі, – величезна кількість публікацій у контрольованих лукашенківським режимом ЗМІ на цю тему. Усі вони – про спільні тренування білорусів і вагнерівців, про те, як це змінить білоруське військо, про те, який «безцінний» досвід вагнерівці тут передають тощо. Урядове агентство «Белта», «Загальнонаціональне телебачення» (ОНТ), телеканал «Білорусь 1» просто таки рясніють позитивними сюжетами і публікаціями про вагнерівців, а також про те, як їхнє переміщення налякало, зокрема, і Польщу.На жаль, частина населення волинського прикордоння досі має доступ до білоруського сигналу телебачення і, не завжди маючи доступ до українських телеканалів, споживає інформацію із білоруських медіа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію