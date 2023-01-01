На Волині розшукують зниклого підлітка
Сьогодні, 17:35
Поліція Володимира встановлює місцезнаходження Прогонюка Артема Михайловича.
Про це інформує спільнота Твій Володимир у фейсбуці.
Хлопець зник 20 липня близько 10.00. Він родом із села Сусваль.
Був одягнений у спортивні чорні штани, футболку синього кольору і чорні кросівки.
Може рухатися велосипедом темно-синього кольору.
Усіх, хто має інформацію про зниклого, просять повідомити її за телефонами: 063661066; 0502077200.
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Про це інформує спільнота Твій Володимир у фейсбуці.
Хлопець зник 20 липня близько 10.00. Він родом із села Сусваль.
Був одягнений у спортивні чорні штани, футболку синього кольору і чорні кросівки.
Може рухатися велосипедом темно-синього кольору.
Усіх, хто має інформацію про зниклого, просять повідомити її за телефонами: 063661066; 0502077200.
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