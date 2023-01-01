На війні продовжують захищати країну два рідних брати померлого Героя: на Волині поховали захисника

Тараса Савчука. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації, у березні 2022 року, він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у танковій бригаді. На жаль,



Про це інформують у Володимирській міській раді.



Прощання розпочалось сьогодні біля будинку № 74, що на вулиці Шевченка, де проживав Тарас Савчук. Звідти траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбувся чин похорону.



Попрощатись із воїном зібрались його рідні та близькі, побратими, представники влади, мешканці громади.



Поховали бійця на кладовищі села Поничів. На фронті нині продовжують захищати Україну і два рідних брати Героя, удома лишились батьки, дві сестри, дружина та син із дочкою.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі в останню путь провели померлого в зоні бойових дій військового. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації, у березні 2022 року, він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у танковій бригаді. На жаль, 13 липня серце 39-річного воїна перестало битися. Про це інформують у Володимирській міській раді.Прощання розпочалось сьогодні біля будинку № 74, що на вулиці Шевченка, де проживав Тарас Савчук. Звідти траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбувся чин похорону.Попрощатись із воїном зібрались його рідні та близькі, побратими, представники влади, мешканці громади.Поховали бійця на кладовищі села Поничів. На фронті нині продовжують захищати Україну і два рідних брати Героя, удома лишились батьки, дві сестри, дружина та син із дочкою.

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