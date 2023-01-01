На війні продовжують захищати країну два рідних брати померлого Героя: на Волині поховали захисника

На війні продовжують захищати країну два рідних брати померлого Героя: на Волині поховали захисника
У Володимирі в останню путь провели померлого в зоні бойових дій військового Тараса Савчука. З початком повномасштабного вторгнення російської федерації, у березні 2022 року, він був мобілізований до лав Збройних сил України, служив у танковій бригаді. На жаль, 13 липня серце 39-річного воїна перестало битися.

Про це інформують у Володимирській міській раді.

Прощання розпочалось сьогодні біля будинку № 74, що на вулиці Шевченка, де проживав Тарас Савчук. Звідти траурний кортеж вирушив до храму Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії, де і відбувся чин похорону.

Попрощатись із воїном зібрались його рідні та близькі, побратими, представники влади, мешканці громади.

Поховали бійця на кладовищі села Поничів. На фронті нині продовжують захищати Україну і два рідних брати Героя, удома лишились батьки, дві сестри, дружина та син із дочкою.

На війні продовжують захищати країну два рідних брати померлого Героя: на Волині поховали захисника


На війні продовжують захищати країну два рідних брати померлого Героя: на Волині поховали захисника

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