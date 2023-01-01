На Волині під час сесії міськради посмертно нагородили орденом «За мужність» Героя Володимира Баса





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На засіданні сесії був присутній начальник групи морально-психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомяк, які вручили Орден «За мужність» III ступеня (посмертно) сестрі загиблого Ірині Гут.



Нагадаємо, Бас Володимир Анатолійович, 1987 року народження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Засідання 28 чергової сесії Ківерцівської міської ради восьмого скликання розпочалося з хвилини мовчання. Присутні вшанували пам’ять воїнів та мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.Про це повідомили на сайті Ківерцівської міської ради.На засіданні сесії був присутній начальник групи морально-психологічного забезпечення Луцького РТЦК та СП підполковник Юрій Хомяк, які вручили Орден «За мужність» III ступеня (посмертно) сестрі загиблогоНагадаємо, Бас Володимир Анатолійович, 1987 року народження загинув 10 вересня 2022 року в районі населеного пункту Мале Веселе Харківської області в результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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