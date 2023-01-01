ДТП у Луцьку: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО





Про це телеканалу «



На кадрах видно, що червоне «пежо» вилетіло на тротуар, а за ним стоїть розбита чорна «ауді». Ймовірно, автівки не поділили дорогу.



Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.



На обох вулицях утворилися значні затори – рух ускладнений.



Деталі – згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку надвечір 21 липня на перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського зіткнулися два легковики.Про це телеканалу « Конкурент TV » повідомили очевидці. Відео ДТП також публікували у місцевих спільнотах.На кадрах видно, що червоне «пежо» вилетіло на тротуар, а за ним стоїть розбита чорна «ауді». Ймовірно, автівки не поділили дорогу.Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.На обох вулицях утворилися значні затори – рух ускладнений.Деталі – згодом.

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