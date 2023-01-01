ДТП у Луцьку: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 19:29
У Луцьку надвечір 21 липня на перехресті вулиць Ковельська та Чернишевського зіткнулися два легковики.
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці. Відео ДТП також публікували у місцевих спільнотах.
На кадрах видно, що червоне «пежо» вилетіло на тротуар, а за ним стоїть розбита чорна «ауді». Ймовірно, автівки не поділили дорогу.
Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.
На обох вулицях утворилися значні затори – рух ускладнений.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це телеканалу «Конкурент TV» повідомили очевидці. Відео ДТП також публікували у місцевих спільнотах.
На кадрах видно, що червоне «пежо» вилетіло на тротуар, а за ним стоїть розбита чорна «ауді». Ймовірно, автівки не поділили дорогу.
Обидва автомобілі зазнали значних механічних пошкоджень. Інформації про постраждалих наразі немає.
На обох вулицях утворилися значні затори – рух ускладнений.
Деталі – згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
ДТП у Луцьку: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 19:29
На Бахмутському напрямку під щільним вогнем артилерії ворога ЗСУ успішно відбили всі атаки, — Генштаб
Сьогодні, 19:17
На Волині під час сесії міськради посмертно нагородили орденом «За мужність» Героя Володимира Баса
Сьогодні, 18:58
Медіа