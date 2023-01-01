Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
У суботу, 22 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікуються похмурими. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.
За даними Sinoptik, у Луцьку безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікуються похмурими. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.
Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.
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