Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня
У суботу, 22 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

За даними Sinoptik, у Луцьку безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікуються похмурими. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.

Народний прогноз погоди: у цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
Сьогодні, 21:35
В Росії може готуватися ще один заколот, – ГУР
Сьогодні, 20:30
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
Сьогодні, 19:50
ДТП у Луцьку: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 19:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
Сьогодні, 21:35
 0
В Росії може готуватися ще один заколот, – ГУР
Сьогодні, 20:30
 0
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня
Сьогодні, 20:00
 0
У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
Сьогодні, 19:50
 0
ДТП у Луцьку: авто вилетіло на тротуар. ВІДЕО
Сьогодні, 19:29
 0
Медіа
відео
1/8