Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 22 липня

У суботу, 22 липня, на Волині очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, гроза.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.За даними Sinoptik, у Луцьку безхмарним небо буде лише вранці, день та вечір очікуються похмурими. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися.: у цей день вшановується пам'ять священномученика Панкрата і Кирила. На Панкрата і Кирила пробують перші огірки з городу. У народі цей день називався чорничним, оскільки з 22 липня починали збирати чорницю. За народним повір'ям, "чорниця відводить від живота лихо", вона "лікує виразку шлунку, чистить кров, відновлює роботу печінки". Наші пращури помітили, якщо цей день спекотний, то у грудні варто чекати на сильний холод.