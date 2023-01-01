У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
Сьогодні, 19:50
У Музеї волинської ікони представили нову виставку сакрального живопису, яку створили троє сестер волинянок – Іванна та Ксенія Дацюк і Ольга Звягінцева.
Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради.
Роботи сестер-художниць прикрашають музеї і приватні колекції в Україні, країнах Європи та у США. На рахунку художниць – понад шість десятків різноманітних виставок.
Серед робіт, які сестри представили на виставці – твори присвячені святим, і нещодавно канонізованим. Є також роботи-посвяти угодникам Божим та празниковим двунадесятим святам.
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Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради.
Роботи сестер-художниць прикрашають музеї і приватні колекції в Україні, країнах Європи та у США. На рахунку художниць – понад шість десятків різноманітних виставок.
Серед робіт, які сестри представили на виставці – твори присвячені святим, і нещодавно канонізованим. Є також роботи-посвяти угодникам Божим та празниковим двунадесятим святам.
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