У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер

У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер
У Музеї волинської ікони представили нову виставку сакрального живопису, яку створили троє сестер волинянок – Іванна та Ксенія Дацюк і Ольга Звягінцева.

Про це повідомили на сторінці Волинської обласної ради.

Роботи сестер-художниць прикрашають музеї і приватні колекції в Україні, країнах Європи та у США. На рахунку художниць – понад шість десятків різноманітних виставок.

Серед робіт, які сестри представили на виставці – твори присвячені святим, і нещодавно канонізованим. Є також роботи-посвяти угодникам Божим та празниковим двунадесятим святам.

У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер


У Музеї волинської ікони – виставка сакрального живопису трьох рідних сестер

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