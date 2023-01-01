В Росії може готуватися ще один заколот, – ГУР

Євгена Пригожина.



Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», – передає



»Є такі дані. Ми не будемо ними ділитися, розуміючи, що нас тут і ФСБ може дивитися, і вони із задоволенням занотують. Не полегшуймо їм роботу», – відповів Юсов на запитання, чи є в ГУР дані стосовно підготовки нового заколоту, подібного на заколот «вагнерівців».



Юсов додав, що російська воєнно-політична еліта розуміє, що рішення про анексію Криму, про напад на український схід і повномасштабне вторгнення були помилковими і безглуздими для інтересів Росії.



«Головна причина – саме в цьому, власне, у режимі і фігурі Путіна. Все інше – це похідне. І те, що у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових, — питання, наскільки довго вони будуть терпіти це», – сказав представник ГУР.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії може готуватися ще один заколот, подібний до бунту ПВК «Вагнер»Про це представник Головного управління розвідки Міноборонисказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», – передає Суспільне. »Є такі дані. Ми не будемо ними ділитися, розуміючи, що нас тут і ФСБ може дивитися, і вони із задоволенням занотують. Не полегшуймо їм роботу», – відповів Юсов на запитання, чи є в ГУР дані стосовно підготовки нового заколоту, подібного на заколот «вагнерівців».Юсов додав, що російська воєнно-політична еліта розуміє, що рішення про анексію Криму, про напад на український схід і повномасштабне вторгнення були помилковими і безглуздими для інтересів Росії.«Головна причина – саме в цьому, власне, у режимі і фігурі Путіна. Все інше – це похідне. І те, що у Росії намагаються зробити цапами-відбувайлами кадрових військових, — питання, наскільки довго вони будуть терпіти це», – сказав представник ГУР.

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