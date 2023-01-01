На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому



Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.



До пошуків неповнолітнього було залучено особовий склад відділку поліції, громадськість та місцеві журналісти.



Пошуковими заходами було встановлено місце перебування, хлопця віднайшли поблизу залізничного вокзалу м. Володимир.



"Дякуємо усім небайдужим громадянам та журналістам, які оперативно без будь-яких зволікань допомогли в пошуках малолітнього", - написали поліцейські.



Востаннє хлопець йшов з дому у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівниками Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було встановлено місце знаходження 14-річного хлопця, якого розшукували раніше.

Про це повідомили у Володимирському районному відділі поліції.До пошуків неповнолітнього було залучено особовий склад відділку поліції, громадськість та місцеві журналісти.Пошуковими заходами було встановлено місце перебування, хлопця віднайшли поблизу залізничного вокзалу м. Володимир."Дякуємо усім небайдужим громадянам та журналістам, які оперативно без будь-яких зволікань допомогли в пошуках малолітнього", - написали поліцейські.Востаннє хлопець йшов з дому у червні , а перед цим у квітні.

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