На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц

Волинь зазнала ще однієї непоправної втрати - під час захисту незалежності та територіальної цінності України загинув військовий з Камінь-Каширської громади.Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці."З передової повідомили про непоправну втрату молодого бійця, хороброго воїна із села Клітицьк –, 1997 року народження. Солдат віддав життя за волю і незалежність України під час виконання бойового завдання у Харківській області 20 липня 2023 року", - йдеться у дописі.Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.