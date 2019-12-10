На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц

На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц
Волинь зазнала ще однієї непоправної втрати - під час захисту незалежності та територіальної цінності України загинув військовий з Камінь-Каширської громади.

Про це повідомили на сторінці громади у фейсбуці.

"З передової повідомили про непоправну втрату молодого бійця, хороброго воїна із села Клітицьк – Муца Богдана Станіславовича, 1997 року народження. Солдат віддав життя за волю і незалежність України під час виконання бойового завдання у Харківській області 20 липня 2023 року", - йдеться у дописі.

Деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого воїна повідомлять згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, загибель, смерть, війна
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