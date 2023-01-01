22 липня на Волині: гортаючи календар

22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження депутат Волинської облради, «свободівець» Анатолій Вітів (на фото).

Також день народження 22 липня святкує активіст Михайло Бабенчук.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – чоловіків з іменами Олександр та Федір.

Бажаємо усім міцного здоров'я, благополуччя й успіхів у праці.

22 липня 1995 року у Луцьку відбулося багатолюдне віче, присвячений трагічним подіям, що відбулися 18 липня в Києві під час похорону Патріарха Володимира (Романюка).

Нагадаємо, тоді спроба поховати тіло Патріарха у Софійському соборі наштовхнулася на опір з боку духовенства УПЦ Московського патріархату та силові дії з боку загонів спеціального призначення МВС України.

22 липня 2007-го шквальний вітер та дощ на території восьми районів – Турійського, Рожищенського, Шацького, Ківерцівського, Ковельського, Маневицького, Старовижівського та Любомльського – масово зруйнував будинки, лісові насадження, лінії та опори електропередач.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц
21 липень, 22:56
У Луцькому музеї відкрили виставку інсталяцій з херсонської бавовни. ВІДЕО
21 липень, 22:13
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
21 липень, 21:35
В Росії може готуватися ще один заколот, – ГУР
21 липень, 20:30
Схожі новини
20 липня на Волині: гортаючи календар 20 липня на Волині: гортаючи календар
20 липень, 00:00
18 липня на Волині: гортаючи календар 18 липня на Волині: гортаючи календар
18 липень, 00:00
16 липня на Волині: гортаючи календар 16 липня на Волині: гортаючи календар
16 липень, 00:00
15 липня на Волині: гортаючи календар 15 липня на Волині: гортаючи календар
15 липень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц
21 липень, 22:56
 0
У Луцькому музеї відкрили виставку інсталяцій з херсонської бавовни. ВІДЕО
21 липень, 22:13
 0
На Волині розшукали 14-річного хлопця, який не вперше йде з дому
21 липень, 21:35
 0
В Росії може готуватися ще один заколот, – ГУР
21 липень, 20:30
 0
Медіа
відео
1/8