На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО

На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.

Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.

Варто сказати, що основну частину коштів на цей транспорт було зібрано під час благодійного ярмарку, що проходив у травні. Діти та батьки з великою відповідальністю віднеслись до його підготовки і отримали хороший результат. Решту необхідної суми додали вчителі закладу.
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО

Колектив ліцею щиро дякує усім, хто допоміг знайти машину, відремонтувати, надав запчастини. Разом зроблено велику справу, якою по праву можна пишатись.

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Теги: Волинь, Ковель, допомога, ЗСУ
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