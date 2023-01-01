На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.
Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Варто сказати, що основну частину коштів на цей транспорт було зібрано під час благодійного ярмарку, що проходив у травні. Діти та батьки з великою відповідальністю віднеслись до його підготовки і отримали хороший результат. Решту необхідної суми додали вчителі закладу.
Колектив ліцею щиро дякує усім, хто допоміг знайти машину, відремонтувати, надав запчастини. Разом зроблено велику справу, якою по праву можна пишатись.
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Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.
Варто сказати, що основну частину коштів на цей транспорт було зібрано під час благодійного ярмарку, що проходив у травні. Діти та батьки з великою відповідальністю віднеслись до його підготовки і отримали хороший результат. Решту необхідної суми додали вчителі закладу.
Колектив ліцею щиро дякує усім, хто допоміг знайти машину, відремонтувати, надав запчастини. Разом зроблено велику справу, якою по праву можна пишатись.
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