На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО

Ковельська громада активно продовжує допомагати військовим, підтримувати наших Героїв. Нещодавно колектив Ліцею №11 придбав повнопривідний бус, який доправили на схід батькам учнів, які боронять Україну.Автомобіль уже в надійних руках і працює на нашу Перемогу, - про це повідомляють у Ковельській міській раді.Варто сказати, що основну частину коштів на цей транспорт було зібрано під час благодійного ярмарку, що проходив у травні. Діти та батьки з великою відповідальністю віднеслись до його підготовки і отримали хороший результат. Решту необхідної суми додали вчителі закладу.Колектив ліцею щиро дякує усім, хто допоміг знайти машину, відремонтувати, надав запчастини. Разом зроблено велику справу, якою по праву можна пишатись.