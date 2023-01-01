Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS

Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS
Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum.

"Щодо ATACMS, то, можливість удару на великі відстані мають забезпечити Франція та Британія. Це дасть додаткові можливості під час контрнаступу України", - сказав він.

Він нагадав, що США надали одну з найбільших військових допомог Україні. Однак рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.

"Президент вирішуватиме, дамо ми врешті-решт ATACMS чи ні. Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову. І я не хочу розчаровувати вас, але я не маю жодних оголошень сьогодні", розповів він.

Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.

Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.

"Дивіться, ми повинні бути організмом, який навчається. Ми повинні спостерігати. Ми щось робимо, а Росія відповідає або не відповідає. Це розумна державна майстерність, тому так, звісно, протягом останніх 16 місяців ми не просто залишалися статичними, ми були динамічними", - підкреслив він.

Передача ракет ATACMS Україні

ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, ATACMS, США, надання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS
Сьогодні, 03:41
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
Сьогодні, 02:17
У Болгарії вирішили передати Україні 100 БТРів з озброєнням та запчастинами
Сьогодні, 01:15
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц
21 липень, 22:56
Схожі новини
США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS
29 червень, 22:16
США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК США передають Україні NASAMS, дрони-камікадзе та іншу допомогу на $1,3 млрд. ПОВНИЙ СПИСОК
19 липень, 22:58
США надасть Україні касетні боєприпаси і не тільки. СПИСОК США надасть Україні касетні боєприпаси і не тільки. СПИСОК
07 липень, 22:07
Що США передадуть Україні в новому пакеті допомоги на 500 мільйонів доларів Що США передадуть Україні в новому пакеті допомоги на 500 мільйонів доларів
28 червень, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS
Сьогодні, 03:41
 0
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
Сьогодні, 02:17
 0
У Болгарії вирішили передати Україні 100 БТРів з озброєнням та запчастинами
Сьогодні, 01:15
 0
22 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Харківщині загинув військовий з Волині Богдан Муц
21 липень, 22:56
 0
Медіа
відео
1/8