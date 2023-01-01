Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS





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"Щодо ATACMS, то, можливість удару на великі відстані мають забезпечити Франція та Британія. Це дасть додаткові можливості під час контрнаступу України", - сказав він.



Він нагадав, що США надали одну з найбільших військових допомог Україні. Однак рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену.



"Президент вирішуватиме, дамо ми врешті-решт ATACMS чи ні. Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову. І я не хочу розчаровувати вас, але я не маю жодних оголошень сьогодні", розповів він.



Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.



Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні.



"Дивіться, ми повинні бути організмом, який навчається. Ми повинні спостерігати. Ми щось робимо, а Росія відповідає або не відповідає. Це розумна державна майстерність, тому так, звісно, протягом останніх 16 місяців ми не просто залишалися статичними, ми були динамічними", - підкреслив він.



Передача ракет ATACMS Україні



ATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.



Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський обговорюють постачання ATACMS.Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час Aspen Security Forum."Щодо ATACMS, то, можливість удару на великі відстані мають забезпечити Франція та Британія. Це дасть додаткові можливості під час контрнаступу України", - сказав він.Він нагадав, що США надали одну з найбільших військових допомог Україні. Однак рішення про постачання ATACMS Україні буде приймати Байдену."Президент вирішуватиме, дамо ми врешті-решт ATACMS чи ні. Про це він говорив із президентом Зеленським. Вони продовжують цю розмову. І я не хочу розчаровувати вас, але я не маю жодних оголошень сьогодні", розповів він.Салліван також заявив, що Сполучені Штати готові "йти на ризики" в питанні постачання озброєння Україні. Однак після кожного оголошення про новий пакет допомоги Україні США враховують реакцію РФ.Окрім цього Салліван розповів, що Штати ведуть з Україною консультації з приводу того, коли варто залучити основні сили під час контрнаступу. Однак Вашингтон не націлений на зміну влади в РФ, ціль США це допомога Україні."Дивіться, ми повинні бути організмом, який навчається. Ми повинні спостерігати. Ми щось робимо, а Росія відповідає або не відповідає. Це розумна державна майстерність, тому так, звісно, протягом останніх 16 місяців ми не просто залишалися статичними, ми були динамічними", - підкреслив він.Передача ракет ATACMS УкраїніATACMS - це твердопаливна балістична ракета класу "земля-земля" виробництва американської компанії Lockheed Martin із дальністю застосування до 300 км. Пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.Ще минулого року українські офіційні особи почали закликати Штати до передачі далекобійних ракет ATACMS. Завдяки їм наші воїни змогли б завдавати ударів по тилових районах зосередження ворога. Також для використання такого озброєння наша країна вже має реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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