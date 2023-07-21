«Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський

«Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. За його словами, ця ціль має бути "нейтралізованою".

Про це Володимир Зеленський сказав по відеозв'язку на Аспенському безпековому форумі, - повідомляє "Українська правда".

"Ціль - повернути весь Крим, тому що це наша суверенна територія... Керченський міст не якась маленька логістична дорога. Він використовується для доставки боєприпасів і мілітаризації Криму. Для нас зрозуміло, що цей ворожий об'єкт, побудований поза межами міжнародного права, тому зрозуміло, що це наша ціль і будь-яку ціль, яка несе війну, а не мир, має бути нейтралізовано", - сказав президент.

Зеленський також підкреслив, що контрнаступ України просувається повільніше, ніж очікувалося, оскільки операція почалася пізніше, ніж планувалося спочатку: "Через те, що ми почали трохи пізніше... це дало Росії час замінувати всю нашу землю і побудувати кілька ліній оборони".

Президент заявив, що попри труднощі, Україна рухається вперед.

"Ми не хотіли втрачати наших людей, наших кадрів і наших військовослужбовців, ми не хотіли втрачати техніку і тому досить обережно ставилися до наступальних дій. Я б сказав, що ми наближаємося до моменту, коли відповідні дії можуть набрати темп, тому що ми вже проходимо через деякі місця, де є міни, і розміновуємо ці райони", - сказав Володимир Зеленський.

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Теги: війна, Зеленський, росія, Кримський міст
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