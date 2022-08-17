Не лякають комарі та низькі ціни: на Волині триває чорничний сезон. ВІДЕО





Про це розповів Борис Бабеляс.



Журналісти поспілкувалося з лісівниками, збирачами і продавцями чорниць.



Збирачі і продавці – про сезон чорниць

На ягідниках у Ківерцівському лісництві збирає чорниці Людмила Масюк. До лісу, – каже жінка, – приїхала велосипедом: "Хвилин 15 з Ківерець приїхати сюди, назад трошки повільніше, щоб ягідки не пом’яти".



Зі слів Людмили, ягоди вона збирає для своєї родини. Частину збирається законсервувати та заморозити."Цього року досить багато чорниці. Комарі кусають, але хочеться у ліс. Приїхала годину тому, літра вже є", – додала жінка.



Жителька села Тростянець Ганна Бубела продає щойно зібрані чорниці. Зі слів жінки, через низьку ціну, охочих здавати ягоди підприємцям небагато.



"Ми ще й приймаємо, то приносять люди такі, що набирають по 100 кілограмів, якщо цілий день збирають. Дешево приймають на холодильниках, в Маневичі возимо ми. Кажуть, що ще торішні ще є", – сказала Ганна Бубела.



Місця збору ягід і заборони

Ківерцівське лісове господарство має площу 79 тисяч гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 40%, розповів лісничий Сергій Сахнюк.



"На сьогоднішній день відвідуваність лісових масивів людьми для збору ягід досить є інтенсивною", – сказав лісничий і нагадав, що збирати чорниці гребінкою – заборонено. За це передбачений штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів.



Є у збиранні чорниць і небезпеки, – каже заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства: гадюки, комарі, кліщі й пожежі.



"Також краще не виїжджати в ті масиви, які знаходяться ближче до кордону, не сходити з центральних доріг, де мости, де стратегічні об’єкти. Лісова охорона переведена в посилений режим…для того, щоб убезпечити", – сказав Борис Бабеляс.



Наразі збирати гриби та ягоди заборонено на території Самарівської і Заболотівської громад, а також на Ратнівщині і Любешівщині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині, попри те, що майже три тисячі гектарів лісових масивів розташовані в зоні прикордоння і відвідувати їх заборонено, триває сезон збору чорниць.Про це розповів Суспільному заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарстваЖурналісти поспілкувалося з лісівниками, збирачами і продавцями чорниць.На ягідниках у Ківерцівському лісництві збирає чорниці. До лісу, – каже жінка, – приїхала велосипедом: "Хвилин 15 з Ківерець приїхати сюди, назад трошки повільніше, щоб ягідки не пом’яти".Зі слів Людмили, ягоди вона збирає для своєї родини. Частину збирається законсервувати та заморозити."Цього року досить багато чорниці. Комарі кусають, але хочеться у ліс. Приїхала годину тому, літра вже є", – додала жінка.Жителька села Тростянець Ганна Бубела продає щойно зібрані чорниці. Зі слів жінки, через низьку ціну, охочих здавати ягоди підприємцям небагато."Ми ще й приймаємо, то приносять люди такі, що набирають по 100 кілограмів, якщо цілий день збирають. Дешево приймають на холодильниках, в Маневичі возимо ми. Кажуть, що ще торішні ще є", – сказала Ганна Бубела.Ківерцівське лісове господарство має площу 79 тисяч гектарів, з них вкрито ягідниками приблизно 40%, розповів лісничий Сергій Сахнюк."На сьогоднішній день відвідуваність лісових масивів людьми для збору ягід досить є інтенсивною", – сказав лісничий і нагадав, що збирати чорниці гребінкою – заборонено. За це передбачений штраф у розмірі трьох неоподаткованих мінімумів.Є у збиранні чорниць і небезпеки, – каже заступник начальника Північно-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства: гадюки, комарі, кліщі й пожежі."Також краще не виїжджати в ті масиви, які знаходяться ближче до кордону, не сходити з центральних доріг, де мости, де стратегічні об’єкти. Лісова охорона переведена в посилений режим…для того, щоб убезпечити", – сказавНаразі збирати гриби та ягоди заборонено на території Самарівської і Заболотівської громад, а також на Ратнівщині і Любешівщині.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію