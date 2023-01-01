ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»

ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Уночі 22 липня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами «Shahed-136/131».

Про це повідомляють у Повітряних силах.

"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!

Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Сьогодні, 09:34
На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Не лякають комарі та низькі ціни: на Волині триває чорничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
США нададуть Україні ще один пакет допомоги на 400 мільйонів доларів
Сьогодні, 07:33
«Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський
Сьогодні, 06:31
Схожі новини
На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Путін обіцяє захищати Білорусь від «польської агресії» усіма наявними засобами Путін обіцяє захищати Білорусь від «польської агресії» усіма наявними засобами
21 липень, 16:05
На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури: загинула жінка На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури: загинула жінка
21 липень, 15:37
Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині
21 липень, 15:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Сьогодні, 09:34
 0
На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Не лякають комарі та низькі ціни: на Волині триває чорничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
США нададуть Україні ще один пакет допомоги на 400 мільйонів доларів
Сьогодні, 07:33
 0
«Кримський міст – наша ціль, яка має бути нейтралізованою», – Зеленський
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8