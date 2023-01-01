ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Сьогодні, 09:34
Уночі 22 липня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами «Shahed-136/131».
Про це повідомляють у Повітряних силах.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!
Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
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Про це повідомляють у Повітряних силах.
"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!
Протягом минулої доби 21 липня протиповітряною обороною знищено дев’ять розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що за поточну та минулу добу авіація Повітряних Сил завдала понад 25 групових авіаційних ударів по російських окупантах.
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