Курс валют у Луцьку 22 липня

Курс валют у Луцьку 22 липня
22 липня готівковий курс долара становить 36.95, продають його за 37.75.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.10, а продають за – 41.58.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.05, а продають за 9,35.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У яких умовах готують і зберігають їжу в «Пузатій хаті»: кухню ресторану показали зсередини. ФОТО
Сьогодні у Луцьку відкривають МОТ: що тут всередині і як працюватиме. ФОТО
Великий монтаж на Театральному майдані: що тут буде. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Сьогодні, 10:45
Курс валют у Луцьку 22 липня
Сьогодні, 10:28
ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Сьогодні, 09:34
На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Не лякають комарі та низькі ціни: на Волині триває чорничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 21 липня Курс валют у Луцьку 21 липня
21 липень, 09:17
Курс валют у Луцьку 20 липня Курс валют у Луцьку 20 липня
20 липень, 09:15
Курс валют у Луцьку 18 липня Курс валют у Луцьку 18 липня
18 липень, 09:10
Курс валют у Луцьку 14 липня Курс валют у Луцьку 14 липня
14 липень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Сьогодні, 10:45
 0
Курс валют у Луцьку 22 липня
Сьогодні, 10:28
 0
ЗСУ вночі збили усі запущені росіянами «шахеди»
Сьогодні, 09:34
 0
На Луганщині у російській армії збільшується кількість бажаючих залишити свої підрозділи, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
 0
Не лякають комарі та низькі ціни: на Волині триває чорничний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
 0
Медіа
відео
1/8