ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
Сьогодні, 10:45
За минулу добу захисники знищили ще 640 окупантів.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4140 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
артилерійських систем – 4629 (+19) од,
РСЗВ – 693 (+1) од,
засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 310 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.
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Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,
танків ‒ 4140 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,
артилерійських систем – 4629 (+19) од,
РСЗВ – 693 (+1) од,
засобів ППО ‒ 448 (+8) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 310 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,
крилатих ракет ‒ 1298 (+0),
кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,
спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.
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