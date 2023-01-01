ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога

ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога
За минулу добу захисники знищили ще 640 окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,

танків ‒ 4140 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,

артилерійських систем – 4629 (+19) од,

РСЗВ – 693 (+1) од,

засобів ППО ‒ 448 (+8) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 310 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,

крилатих ракет ‒ 1298 (+0),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,

спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.

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Теги: Росія, Україна, війна
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