ЗСУ за добу знищили ще 640 окупантів, 7 танків і 11 БпЛА ворога





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.23 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,



танків ‒ 4140 (+7) од,



бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,



артилерійських систем – 4629 (+19) од,



РСЗВ – 693 (+1) од,



засобів ППО ‒ 448 (+8) од,



літаків – 315 (+0) од,



гелікоптерів – 310 (+0) од,



БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,



крилатих ракет ‒ 1298 (+0),



кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,



автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,



спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники знищили ще 640 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.особового складу ‒ близько/ about 241330 (+640) осіб ліквідовано,танків ‒ 4140 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 8096 (+16) од,артилерійських систем – 4629 (+19) од,РСЗВ – 693 (+1) од,засобів ППО ‒ 448 (+8) од,літаків – 315 (+0) од,гелікоптерів – 310 (+0) од,БпЛА оперативно-тактичного рівня – 3944 (+11) од,крилатих ракет ‒ 1298 (+0),кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 7159 (+14) од,спеціальної техніки ‒ 691 (+5) од.

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