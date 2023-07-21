США нададуть Україні ще один пакет допомоги на 400 мільйонів доларів





Новий пакет допомоги міститиме артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби. Про це агентству Reuters стало відомо від трьох американських посадовців, пише



Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.



Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.



Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.



Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.



Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.



Нагадаємо, раніше цього тижня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.



Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати Америки планують оголосити вже у вівторок, 25 липня, про новий пакет військової допомоги Україні на суму до 400 мільйонів доларів.Новий пакет допомоги міститиме артилерію, зенітні ракети й наземні транспортні засоби. Про це агентству Reuters стало відомо від трьох американських посадовців, пише "Європейська правда" Очікується, що в новому пакеті військової допомоги США будуть кілька бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, боєприпаси для систем HIMARS.Також планується, що до нового траншу безпекової підтримки України увійдуть протитанкова зброя, зокрема TOW і Javelin, а також боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot і Stinger.Касетних боєприпасів, найімовірніше, в новому пакеті не буде, але його вміст ще допрацьовується, уточнює Reuters.Новий транш допомоги Україні надаватиметься через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже буде 43-ій такий транш з лютого 2022 року.Загальний обсяг американської військової допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії становить понад 41 мільярд доларів.Нагадаємо, раніше цього тижня Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 1,3 мільярда доларів.Попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

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