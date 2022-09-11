Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Для дітей загиблих військовослужбовців з Луцького району Волинська ОВА організувала відпочинок у Німеччині
Про це розповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який перед виїздом побажав дітям гарного відпочинку.
Зокрема до літнього табору у місті Нormersdorf (Саксонія) вирушили 30 дітей полеглих на війні військовослужбовців з Луцького району.
Організувати дозвілля вдалося завдяки співпраці Волинської ОВА, Луцької РВА, благодійного фонду «Eine Welt Leipzig», фінансуванню "Siemens Caring Hands e.V." та особистих пожертв співробітників Siemens AG Deutschland.
У Волинській ОВА дякують закордонним партнерам за підтримку. А також вдячність волинським перевізникам, які відгукнулися на наше прохання та зголосилися доставити діток у літній табір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який перед виїздом побажав дітям гарного відпочинку.
Зокрема до літнього табору у місті Нormersdorf (Саксонія) вирушили 30 дітей полеглих на війні військовослужбовців з Луцького району.
Організувати дозвілля вдалося завдяки співпраці Волинської ОВА, Луцької РВА, благодійного фонду «Eine Welt Leipzig», фінансуванню "Siemens Caring Hands e.V." та особистих пожертв співробітників Siemens AG Deutschland.
У Волинській ОВА дякують закордонним партнерам за підтримку. А також вдячність волинським перевізникам, які відгукнулися на наше прохання та зголосилися доставити діток у літній табір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО
Сьогодні, 05:28
Байден і Зеленський обговорюють постачання Україні ATACMS
Сьогодні, 03:41
На Волині учні та вчителі ліцею купили для військових бус. ФОТО
Сьогодні, 02:17
Медіа