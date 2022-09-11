Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО

Для дітей загиблих військовослужбовців з Луцького району Волинська ОВА організувала відпочинок у НімеччиніПро це розповів начальник Волинської ОВА, який перед виїздом побажав дітям гарного відпочинку.Зокрема до літнього табору у місті Нormersdorf (Саксонія) вирушили 30 дітей полеглих на війні військовослужбовців з Луцького району.Організувати дозвілля вдалося завдяки співпраці Волинської ОВА, Луцької РВА, благодійного фонду «Eine Welt Leipzig», фінансуванню "Siemens Caring Hands e.V." та особистих пожертв співробітників Siemens AG Deutschland.У Волинській ОВА дякують закордонним партнерам за підтримку. А також вдячність волинським перевізникам, які відгукнулися на наше прохання та зголосилися доставити діток у літній табір.