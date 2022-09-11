Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО

Діти загиблих військових з Волині відпочиватимуть у Німеччині. ФОТО
Для дітей загиблих військовослужбовців з Луцького району Волинська ОВА організувала відпочинок у Німеччині

Про це розповів начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко, який перед виїздом побажав дітям гарного відпочинку.

Зокрема до літнього табору у місті Нormersdorf (Саксонія) вирушили 30 дітей полеглих на війні військовослужбовців з Луцького району.

Організувати дозвілля вдалося завдяки співпраці Волинської ОВА, Луцької РВА, благодійного фонду «Eine Welt Leipzig», фінансуванню "Siemens Caring Hands e.V." та особистих пожертв співробітників Siemens AG Deutschland.

У Волинській ОВА дякують закордонним партнерам за підтримку. А також вдячність волинським перевізникам, які відгукнулися на наше прохання та зголосилися доставити діток у літній табір.

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Теги: Волинь, діти, відпочинок, Німеччина, герої
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