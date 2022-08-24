У Луцькому музеї відкрили виставку інсталяцій з херсонської бавовни. ВІДЕО





Авторкою робіт є Вероніка Чередниченко, котра родом із Херсона, – розповіла Леся Корсак.



"Сам проєкт про дім: наскільки в кожній людині живе цінність дому, що асоціюється в людини з домом, про пам’ять, яку не знищити і яку нікуди не подіти..." – сказала Леся Корсак.



Ідея виставки зародилася під час окупації міста. Для робіт Вероніка Чередниченко, з її слів, використала тканину з "Херсонського бавовняного комбінату".



Авторка зазначила, що всі тканини, рушники й простирадла після закриття фабрики зберігалися в Херсоні, в будинку її бабусі, котра працювала на комбінаті.



"Вони (речі – ред.) були певним нагадуванням її молодості і епохи ХБК. Для мене було вкрай важливим зробити з цього мотлоху, який припадає пилом, мистецький продукт без терміну придатності. Це моє бачення історії, мої асоціації з дитинства", – сказала мисткиня.



Зі слів художниці, на інсталяції використала майже 90 метрів тканини.



Серед відвідувачів виставки – місцева жителька Анастасія Гучик. Зі слів лучанки, їй до вподоби роботи художниці і сам мистецький проєкт вартує уваги.



"Подобається ця художниця, знаю про її рисунок. Дуже цікавий її проект – робота з тканиною і загалом цікавлюся сучасним мистецтвом, як переосмислюється. Мені подобається, що в цих складках можна побачити свої образи і я думаю, що можна їх довго розглядати, це дуже цікаво", – каже дівчина.



Зі слів керуючої партнерки музею Лесі Корсак, Луцьк став першим, де показали інсталяції з херсонської бавовни. Виставка триватиме упродовж місяця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Музеї сучасного українського мистецтва в Луцьку 21 липня презентували виставку інсталяцій з херсонської бавовни під назвою "ХБК".Авторкою робіт є, котра родом із Херсона, – розповіла Суспільному керуюча партнерка музею"Сам проєкт про дім: наскільки в кожній людині живе цінність дому, що асоціюється в людини з домом, про пам’ять, яку не знищити і яку нікуди не подіти..." – сказала Леся Корсак.Ідея виставки зародилася під час окупації міста. Для робіт Вероніка Чередниченко, з її слів, використала тканину з "Херсонського бавовняного комбінату".Авторка зазначила, що всі тканини, рушники й простирадла після закриття фабрики зберігалися в Херсоні, в будинку її бабусі, котра працювала на комбінаті."Вони (речі – ред.) були певним нагадуванням її молодості і епохи ХБК. Для мене було вкрай важливим зробити з цього мотлоху, який припадає пилом, мистецький продукт без терміну придатності. Це моє бачення історії, мої асоціації з дитинства", – сказала мисткиня.Зі слів художниці, на інсталяції використала майже 90 метрів тканини.Серед відвідувачів виставки – місцева жителька Анастасія Гучик. Зі слів лучанки, їй до вподоби роботи художниці і сам мистецький проєкт вартує уваги."Подобається ця художниця, знаю про її рисунок. Дуже цікавий її проект – робота з тканиною і загалом цікавлюся сучасним мистецтвом, як переосмислюється. Мені подобається, що в цих складках можна побачити свої образи і я думаю, що можна їх довго розглядати, це дуже цікаво", – каже дівчина.Зі слів керуючої партнерки музею Лесі Корсак, Луцьк став першим, де показали інсталяції з херсонської бавовни. Виставка триватиме упродовж місяця.

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