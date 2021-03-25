У Луцьку водій вантажівки в'їхав в опору залізничного мосту. ФОТО

У Луцьку водій вантажівки в'їхав в опору залізничного мосту. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки здійснив зіткнення з опорою мосту.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 21 липня, близько 12-Ї години на вулиці Карпенка Карого трапилася ДТП. На місці автопригоди патрульні з'ясували, що водій транспортного засобу не дотримався безпечного бокового інтервалу. Через що й здійснив зіткнення з виступом опори залізничного мосту.

На 29-річного керманича інспектори склали два протоколи:

за ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинили пошкодження транспортних засобів)

за ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд, що спричинили пошкодження транспортних засобів).
У Луцьку водій вантажівки в'їхав в опору залізничного мосту. ФОТО
У Луцьку водій вантажівки в'їхав в опору залізничного мосту. ФОТО

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Теги: Луцьк, ДТП, вантажівка, міст
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