Двоє синів не дочекались тата: на Донеччині загинув Герой з Волині Леонід Романець

Романець Леонід Миколайович, 1981 року народження, житель с. Кукли.



Про це Олександр Гаврилюк.



«19 липня 2023 року, під час виконання військового обов’язку на території Донецької області, виявивши стійкість та мужність у бою за нашу Батьківщину загинув Романець Леонід Миколайович, 1981 року народження, житель с. Кукли.



Не дочекалися мужнього захисника та зразкового сім’янина батьки, дружина, двоє синочків.



Висловлюю глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам», - йдеться в дописі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькій селищній територіальній громаді знову тяжка непоправна втрата. Загинув, 1981 року народження, житель с. Кукли.Про це повідомив Маневицький селищний голова«19 липня 2023 року, під час виконання військового обов’язку на території Донецької області, виявивши стійкість та мужність у бою за нашу Батьківщину загинув Романець Леонід Миколайович, 1981 року народження, житель с. Кукли.Не дочекалися мужнього захисника та зразкового сім’янина батьки, дружина, двоє синочків.Висловлюю глибокі та щирі співчуття з приводу тяжкої втрати рідним, близьким, друзям та побратимам», - йдеться в дописі.

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