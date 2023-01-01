Півторарічний хлопчик з Волині, який отримав важкі травми при падінні, потребує допомоги на лікування

Півторарічний хлопчик з Волині, який отримав важкі травми при падінні, потребує допомоги на лікування
Ковельчани Інна та Віталій Поліщуки збирають гроші на лікування свого маленького сина Максима, який народився 7 квітня 2022 року.

Про це пише Ковель Медіа.

Зі слів мами, дитина отримала травму в лютому цього року внаслідок падіння з висоти власного зросту на матрац ліжка. Після падіння батьки помітили втрату свідомості та порушення дихання, відсутність реакції хлопчика. Вони викликали бригаду швидкої допомоги. Дитину доставили у Ковельське МТМО. Як свідчить медичний персонал, при транспортуванні сталась зупинка серцевої діяльності, проводилися реанімаційні заходи, які були успішними.

У лікарні провели томографію головного мозку. Діагноз: політравма, закрита черепно-мозкова травма, гостра субдуральна гематома лобної тім’яної та скроневої ділянок ліворуч, набряк-набухання головного мозку.

Дитину перевели до Луцька в ТМО захисту материнства і дитинства, де проведено видалення гематоми. Після операції діагностовано пневмонію з дихальною недостатністю, проводились санаційні бронхоскопії. У зв’язку з тривалою ШВЛ терапією 17 лютого 2023 року накладено трахеостому. Хлопчика перевели у Львів до лікарні Святого Миколая. Тут зробили пластику дефекту черепа власною кісткою. Рана загоїлась, шви зняли.

На даний час Максим перебуває у Луцьку на стаціонарному паліативному лікуванні у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.

Все це описано в медичній карті хворої дитини. Батьки надали «Ковель media» копії документації. Вони просять усіх небайдужих допомогти зібрати кошти на лікування маленького Максимка.

«Два тижні тому синочок був у реанімації, їжа не перетравлюється, харчують через зонд. У Луцьку ще в реанімації зламалась ніжка. Був у гіпсі. Зараз уже гіпс зняли.

На 14 серпня потрібно їхати на реабілітацію. На це потрібні кошти. В день, як нам сказали, потрібно 6 300 гривень. А нам треба пройти 4 курси реабілітації – по 18 днів. Один курс лікування вартує 113 400 гривень.

Будь ласка, допоможіть, хто скільки може, хай Господь благословить вас», – просить мама хлопчика

Реквізити картки (отримувач – Поліщук Інна Володимирівна, мама, тел.: (099) 431-96-26):

5375 4112 0707 6055

5168 7520 8888 8881

5168 7520 8854 4500

5169 3600 1693 9260

5457 0822 3735 6048

Півторарічний хлопчик з Волині, який отримав важкі травми при падінні, потребує допомоги на лікування

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