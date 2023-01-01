Росія атакувала об’єкт інфраструктури на Одещині





Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише



«Ворог продовжує атаки по Одещині. 7 ракет було випущено різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі», — повідомила Гуменюк.



З її слів, росіяни уразили об’єкт, однак масштаби руйнування наразі не відомі. Як зазначається, постраждалих внаслідок обстрілу немає.



Ранкові обстріли Одещини



Зранку 21 липня російсько-окупаційні війська атакували Одеську область крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки пошкоджені зерносховища одного з агропідприємств області. Крім цього постраждали двоє співробітників підприємства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російсько-окупаційні війська завдали удару сімома ракетами по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.Про це розповіла керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу в Медіацентрі Україна, пише Громадське «Ворог продовжує атаки по Одещині. 7 ракет було випущено різного класу по об'єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі», — повідомила Гуменюк.З її слів, росіяни уразили об’єкт, однак масштаби руйнування наразі не відомі. Як зазначається, постраждалих внаслідок обстрілу немає.Зранку 21 липня російсько-окупаційні війська атакували Одеську область крилатими ракетами типу «Калібр» з акваторії Чорного моря. Внаслідок атаки пошкоджені зерносховища одного з агропідприємств області. Крім цього постраждали двоє співробітників підприємства.

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