На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури: загинула жінка
Сьогодні, 15:37
На Чернігівщині росія влучила у будинок культури.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
“Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблої жінки – працівниці Будинку культури. Розбір завалів триває.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська завдали удару сімома ракетами по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
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Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
“Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
Пізніше очільник ОВА повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблої жінки – працівниці Будинку культури. Розбір завалів триває.
Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська завдали удару сімома ракетами по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.
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