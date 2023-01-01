На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури: загинула жінка

На Чернігівщині ворог влучив у будинок культури: загинула жінка
На Чернігівщині росія влучила у будинок культури.

Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

“Внаслідок ракетного удару по Чернігівщині в одному з населених пунктів району пошкоджена будівля місцевого будинку культури. За попередньою інформацією, жертви відсутні. Інша інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.

Пізніше очільник ОВА повідомив, що рятувальники виявили тіло загиблої жінки – працівниці Будинку культури. Розбір завалів триває.

Нагадаємо, що російсько-окупаційні війська завдали удару сімома ракетами по об’єкту інфраструктури в Білгород-Дністровському районі Одеської області.


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Теги: Росія, Україна, війна
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