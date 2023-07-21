Гіркіна-Стрєлкова затримали в росії за наводкою колишнього вагнерівця, – ЗМІ
Сьогодні, 14:40
Російські ЗМІ повідомляють, що силовики затримали активного прихильника війни проти України Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.
Про це пише Українська правда з посиланням на дружину Стрєлкова в його Телеграм-каналі.
У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова.
Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.
За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".
У Telegram Стрєлкова з'явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.
"Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК рф (екстремізм)", - написала дружина.
20 липня Стрєлков у своєму Telegram-каналі написав, що найманцям групи "Вагнер" нема чим хвалитися: втрати у війні проти України – "в 3/4 особового складу (з 78 тисяч – убито 22 + 40 тисяч поранених)".
"Та за такі "Піррові перемоги" (які не мають, до того ж, ще й жодного стратегічного значення) в рядові командирів треба розжалувати. Повна професійна неспроможність", – обурився він.
Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".
18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.
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Про це пише Українська правда з посиланням на дружину Стрєлкова в його Телеграм-каналі.
У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова.
Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.
За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".
У Telegram Стрєлкова з'явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.
"Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК рф (екстремізм)", - написала дружина.
20 липня Стрєлков у своєму Telegram-каналі написав, що найманцям групи "Вагнер" нема чим хвалитися: втрати у війні проти України – "в 3/4 особового складу (з 78 тисяч – убито 22 + 40 тисяч поранених)".
"Та за такі "Піррові перемоги" (які не мають, до того ж, ще й жодного стратегічного значення) в рядові командирів треба розжалувати. Повна професійна неспроможність", – обурився він.
Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".
18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.
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