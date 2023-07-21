Гіркіна-Стрєлкова затримали в росії за наводкою колишнього вагнерівця, – ЗМІ

Ігоря Стрєлкова (справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.



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У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова.



Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.



За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".



У Telegram Стрєлкова з'явилося повідомлення його дружини Мирослави Регінської. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки.



"Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК рф (екстремізм)", - написала дружина.



20 липня Стрєлков у своєму Telegram-каналі написав, що найманцям групи "Вагнер" нема чим хвалитися: втрати у війні проти України – "в 3/4 особового складу (з 78 тисяч – убито 22 + 40 тисяч поранених)".



"Та за такі "Піррові перемоги" (які не мають, до того ж, ще й жодного стратегічного значення) в рядові командирів треба розжалувати. Повна професійна неспроможність", – обурився він.



Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".



18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці Володимира Квачкова, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські ЗМІ повідомляють, що силовики затримали активного прихильника війни проти України(справжнє прізвище Гіркін), який став відомим після 2014 року.Про це пише Українська правда з посиланням на дружину Стрєлкова в його Телеграм-каналі.У п'ятницю, 21 липня, співробітники правоохоронних органів затримали Ігоря Стрєлкова.Повідомляють, що силовики забрали Стрєлкова з дому близько опівдні. У його квартирі співробітники Слідчого комітету проводять обшук.За попередніми даними, затримання здійснювали за заявою колишнього найманця групи "Вагнер".У Telegram Стрєлкова з'явилося повідомлення його дружини. Вона повідомила, що не була вдома, коли туди приїхали представники Слідчого комітету. Зі слів консьєржа, Стрєлкова вивели з дому під руки."Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК рф (екстремізм)", - написала дружина.20 липня Стрєлков у своєму Telegram-каналі написав, що найманцям групи "Вагнер" нема чим хвалитися: втрати у війні проти України – "в 3/4 особового складу (з 78 тисяч – убито 22 + 40 тисяч поранених)"."Та за такі "Піррові перемоги" (які не мають, до того ж, ще й жодного стратегічного значення) в рядові командирів треба розжалувати. Повна професійна неспроможність", – обурився він.Ігор Гіркін-"Стрєлков" – колишній ФСБшник, який у 2014 році брав активну участь у боях за Слов'янськ і в захопленні влади в Донецьку. Він яро підтримує війну, але критикує військово-політичне керівництво. 1 квітня 2023 року Гіркін-Стрєлков разом із Павлом Губарєвим і Максимом Калашниковим створив "Клуб розсерджених патріотів".18 липня телеграм-канал "Осторожно, новости" повідомив, що в росії звинуватили в дискредитації російської армії соратника "Стрєлкова" – полковника у відставці, який теж активно підтримує війну в Україні, але критикує чинну російську владу і керівництво міністерства оборони.

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