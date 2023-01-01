Під Бахмутом загинув Герой з Волині Віталій Кулаков
Сьогодні, 14:12
Підтвердили загибель військового з Романова Луцького району Кулакова Віталія Степановича.
Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Відданий військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну загинув Герой, житель села Романів Кулаков Віталій Степанович 25.06.1980 року народження.
Волинянина мобілізували до ЗСУ 6 листопада 2022 року.
Офіційно встановлено, що солдат Кулаков Віталій загинув 28 травня 2023 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Бахмутського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у Підгайцівській громаді.
"Відданий військовій присязі, мужньо виконавши військовий обов'язок, в бою за Україну загинув Герой, житель села Романів Кулаков Віталій Степанович 25.06.1980 року народження.
Волинянина мобілізували до ЗСУ 6 листопада 2022 року.
Офіційно встановлено, що солдат Кулаков Віталій загинув 28 травня 2023 року під час ведення бойових дій в районі населеного пункту Бахмут Бахмутського району Донецької області", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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