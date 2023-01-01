На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу

На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу
На Волині визначили 18 місць, для проведення щорічної вакцинації домашніх тварин від сказу.

Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.

Адреси та контакти ветеринарних пунктів, де робитимуть щеплення:

На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу


На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу


Домашніх тварин у 18-ти державних лікарнях ветеринарної медицини щеплюватимуть від сказу безплатно.

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