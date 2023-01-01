На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу
Сьогодні, 13:57
На Волині визначили 18 місць, для проведення щорічної вакцинації домашніх тварин від сказу.
Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.
Адреси та контакти ветеринарних пунктів, де робитимуть щеплення:
Домашніх тварин у 18-ти державних лікарнях ветеринарної медицини щеплюватимуть від сказу безплатно.
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Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.
Адреси та контакти ветеринарних пунктів, де робитимуть щеплення:
Домашніх тварин у 18-ти державних лікарнях ветеринарної медицини щеплюватимуть від сказу безплатно.
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