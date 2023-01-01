На Волині визначили 18 місць безплатної вакцинації тварин від сказу





Про це



Адреси та контакти ветеринарних пунктів, де робитимуть щеплення:











Домашніх тварин у 18-ти державних лікарнях ветеринарної медицини щеплюватимуть від сказу безплатно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині визначили 18 місць, для проведення щорічної вакцинації домашніх тварин від сказу.Про це повідомили на сторінці обласної військової адміністрації.Адреси та контакти ветеринарних пунктів, де робитимуть щеплення:Домашніх тварин у 18-ти державних лікарнях ветеринарної медицини щеплюватимуть від сказу безплатно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію