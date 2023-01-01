У Луцьку — перевиконання бюджету на 102 мільйони: на що спрямують ці кошти

У Луцьку — перевиконання бюджету на 102 мільйони: на що спрямують ці кошти
У Луцьку - перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень.

Про це повідомив міський голова Ігор Поліщук.

Ці кошти спрямують на підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та ін.

«Друзі, маємо перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень. За моєю пропозицією, в середу на сесії виділяємо ці кошти на програму підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим військовим», - йдеться в дописі.

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