У Луцьку — перевиконання бюджету на 102 мільйони: на що спрямують ці кошти

У Луцьку - перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень.Про це повідомив міський головаЦі кошти спрямують на підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та ін.«Друзі, маємо перевиконання бюджету за 1 півріччя в розмірі 102 мільйони гривень. За моєю пропозицією, в середу на сесії виділяємо ці кошти на програму підтримки ЗСУ для закупівлі дронів, тепловізорів, старлінків та всього іншого, що необхідно нашим військовим», - йдеться в дописі.