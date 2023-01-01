До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО

До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО
Перед волинськими гвардійцями виступив співак Андрій Кіше. Для підрозділу гвардійців він виконав акустичну програму з піснями, які часто лунають у радіо-ефірах.

Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.

«Окрім виступів із комерційними концертами, ми намагаємося відвідати і військових, завдяки яким маємо можливість тримати гітари в руках, – сказав співак. – Були в Краматорську, Слов’янську, Лимані, Запоріжжі. У Луцьку частину заробітку від виступів віддамо на потреби місцевого волонтерського штабу», - зазначив співак.

Кіше відомий також як шоумен, і для військовослужбовців він приготував веселий конкурс із ексклюзивним призом. Гвардійці також мали чим здивувати гостя. Коли співак запропонував разом виконати знамениту «Черемшину», тенор Юрій Литвинюк, який служить в одній із рот військової частини, охоче продемонстрував свій талант.

«Я слухаю багато української музики, і бачу, що її рівень дуже зріс. І сьогоднішній живий виступ Кіше, його спілкування із залом також про це свідчать», – поділився враженнями гвардієць Іван.

До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО


До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО


До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО



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