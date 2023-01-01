До луцьких нацгвардійців із концертом та ексклюзивним призом приїхав співак. ФОТО

Перед волинськими гвардійцями виступив співак. Для підрозділу гвардійців він виконав акустичну програму з піснями, які часто лунають у радіо-ефірах.Про це повідомили у Військовій частині 1141 Національної гвардії України міста Луцьк.«Окрім виступів із комерційними концертами, ми намагаємося відвідати і військових, завдяки яким маємо можливість тримати гітари в руках, – сказав співак. – Були в Краматорську, Слов’янську, Лимані, Запоріжжі. У Луцьку частину заробітку від виступів віддамо на потреби місцевого волонтерського штабу», - зазначив співак.Кіше відомий також як шоумен, і для військовослужбовців він приготував веселий конкурс із ексклюзивним призом. Гвардійці також мали чим здивувати гостя. Коли співак запропоЮрій Литвинюк, який служить в одній із рот військової частини, охоче продемонстрував свій талант.«Я слухаю багато української музики, і бачу, що її рівень дуже зріс. І сьогоднішній живий виступ Кіше, його спілкування із залом також про це свідчать», – поділився враженнями гвардієць