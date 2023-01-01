Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського
Сьогодні, 12:58
25-річний офіцер-прикордонник з Рівного Дмитро Михальчук, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Дмитро Михальчук приєднався до лав Держприкордонслужби України торік у травні. Спочатку проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, згодом у складі Сил оборони виконував завдання на українсько-білоруській ділянці.
В січні цього року хлопець відправився на Донеччину, де неподалік Соледару разом з побратимами тримали оборону. Позиції прикордонників зазнавали постійних обстрілів з танків, мінометів та гранатометів. Під час однієї з атак вагнерівців Дмитро отримав поранення, та, попри це, продовжив вести бій.
Згодом його направили у медзаклад, а уже через тиждень прикордонник повернувся у стрій, де й надалі виконував бойові завдання.
Указом Президента України Дмитра Михальчука за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагороду прикордоннику учора вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.
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Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Дмитро Михальчук приєднався до лав Держприкордонслужби України торік у травні. Спочатку проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, згодом у складі Сил оборони виконував завдання на українсько-білоруській ділянці.
В січні цього року хлопець відправився на Донеччину, де неподалік Соледару разом з побратимами тримали оборону. Позиції прикордонників зазнавали постійних обстрілів з танків, мінометів та гранатометів. Під час однієї з атак вагнерівців Дмитро отримав поранення, та, попри це, продовжив вести бій.
Згодом його направили у медзаклад, а уже через тиждень прикордонник повернувся у стрій, де й надалі виконував бойові завдання.
Указом Президента України Дмитра Михальчука за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Нагороду прикордоннику учора вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.
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