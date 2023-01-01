Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського

Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського
25-річний офіцер-прикордонник з Рівного Дмитро Михальчук, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Дмитро Михальчук приєднався до лав Держприкордонслужби України торік у травні. Спочатку проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, згодом у складі Сил оборони виконував завдання на українсько-білоруській ділянці.

В січні цього року хлопець відправився на Донеччину, де неподалік Соледару разом з побратимами тримали оборону. Позиції прикордонників зазнавали постійних обстрілів з танків, мінометів та гранатометів. Під час однієї з атак вагнерівців Дмитро отримав поранення, та, попри це, продовжив вести бій.

Згодом його направили у медзаклад, а уже через тиждень прикордонник повернувся у стрій, де й надалі виконував бойові завдання.

Указом Президента України Дмитра Михальчука за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Нагороду прикордоннику учора вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор Сергій Сердюк.

Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського

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