Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського

25-річний офіцер-прикордонник з Рівного, який нині проходить службу на Волині, відзначений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.Дмитро Михальчук приєднався до лав Держприкордонслужби України торік у травні. Спочатку проходив службу в Мукачівському прикордонному загоні, згодом у складі Сил оборони виконував завдання на українсько-білоруській ділянці.В січні цього року хлопець відправився на Донеччину, де неподалік Соледару разом з побратимами тримали оборону. Позиції прикордонників зазнавали постійних обстрілів з танків, мінометів та гранатометів. Під час однієї з атак вагнерівців Дмитро отримав поранення, та, попри це, продовжив вести бій.Згодом його направили у медзаклад, а уже через тиждень прикордонник повернувся у стрій, де й надалі виконував бойові завдання.Указом Президента України Дмитра Михальчука за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, сумлінне і бездоганне служіння Українському народові, нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Нагороду прикордоннику учора вручив заступник Голови Державної прикордонної служби України генерал-майор