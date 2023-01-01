На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека
Сьогодні, 12:25
Стало відомо про загибель захисника із Каменя-Каширського – Дейнеки Сергія Володимировича, 1983 року народження.
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 20 липня 2023 року.
Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.
Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 20 липня 2023 року.
Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Поранений продовжив вести бій: прикордонник, який служить на Волині, отримав орден від Зеленського
Сьогодні, 12:58
На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека
Сьогодні, 12:25
Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців
Сьогодні, 12:05
Медіа