На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека

Дейнеки Сергія Володимировича, 1983 року народження.



Про це



Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 20 липня 2023 року.



Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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