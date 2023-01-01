На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека

На Запоріжжі загинув Герой з Волині Сергій Дейнека
Стало відомо про загибель захисника із Каменя-Каширського – Дейнеки Сергія Володимировича, 1983 року народження.

Про це повідомили у Камінь-Каширській громаді.

Солдат загинув під час виконання бойового завдання у Запорізькій області 20 липня 2023 року.

Деталі зустрічі скорботного кортежу із тілом загиблого солдата повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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