Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі





Про це розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук, - пише

З його слів, у 2022 році на Світязі побували лише 60 тисяч туристів. Через це бюджет громади недоотримав від двох до трьох мільйонів гривень.



Цього літа ситуація кардинально змінилася, – каже Богдан Тимощук, – з покращенням погоди пляжі заполонили відпочивальники: "Не очікували такої кількості туристів. Початок сезону був не активним через погоду. Останні два тижні бачимо доковідну кількість людей на пляжах".



Найбільше відпочивальників спостерігають у вихідні дні.



Туристичний сезон на Шацьких озерах триватиме до 28 серпня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.Про це розповів секретар Шацької селищної ради, - пише Суспільне.

З його слів, у 2022 році на Світязі побували лише 60 тисяч туристів. Через це бюджет громади недоотримав від двох до трьох мільйонів гривень.Цього літа ситуація кардинально змінилася, – каже Богдан Тимощук, – з покращенням погоди пляжі заполонили відпочивальники: "Не очікували такої кількості туристів. Початок сезону був не активним через погоду. Останні два тижні бачимо доковідну кількість людей на пляжах".Найбільше відпочивальників спостерігають у вихідні дні.Туристичний сезон на Шацьких озерах триватиме до 28 серпня.

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