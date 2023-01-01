Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі

Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі
Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.

Про це розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук, - пише Суспільне.

З його слів, у 2022 році на Світязі побували лише 60 тисяч туристів. Через це бюджет громади недоотримав від двох до трьох мільйонів гривень.

Цього літа ситуація кардинально змінилася, – каже Богдан Тимощук, – з покращенням погоди пляжі заполонили відпочивальники: "Не очікували такої кількості туристів. Початок сезону був не активним через погоду. Останні два тижні бачимо доковідну кількість людей на пляжах".

Найбільше відпочивальників спостерігають у вихідні дні.

Туристичний сезон на Шацьких озерах триватиме до 28 серпня.

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