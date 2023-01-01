Пляжі заполонили відпочивальники: туристичний сезон на Світязі – у розпалі
Сьогодні, 12:20
Туристичний сезон, який стартував на Шацьких озерах на Волині з 1 липня – у розпалі. Туристів – значно більше, ніж було торік.
Про це розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук, - пише Суспільне.
З його слів, у 2022 році на Світязі побували лише 60 тисяч туристів. Через це бюджет громади недоотримав від двох до трьох мільйонів гривень.
Цього літа ситуація кардинально змінилася, – каже Богдан Тимощук, – з покращенням погоди пляжі заполонили відпочивальники: "Не очікували такої кількості туристів. Початок сезону був не активним через погоду. Останні два тижні бачимо доковідну кількість людей на пляжах".
Найбільше відпочивальників спостерігають у вихідні дні.
Туристичний сезон на Шацьких озерах триватиме до 28 серпня.
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Про це розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимощук, - пише Суспільне.
З його слів, у 2022 році на Світязі побували лише 60 тисяч туристів. Через це бюджет громади недоотримав від двох до трьох мільйонів гривень.
Цього літа ситуація кардинально змінилася, – каже Богдан Тимощук, – з покращенням погоди пляжі заполонили відпочивальники: "Не очікували такої кількості туристів. Початок сезону був не активним через погоду. Останні два тижні бачимо доковідну кількість людей на пляжах".
Найбільше відпочивальників спостерігають у вихідні дні.
Туристичний сезон на Шацьких озерах триватиме до 28 серпня.
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