На Волині – 70 підприємств, які можуть бронювати військовозобов'язаних

У Волинській області визначили 70 критично важливих підприємств для регіону, котрі можуть забронювати працівників від мобілізації під час воєнного стану.Про це під час брифінгу 20 липня розповів заступник начальника обласного управління економічного розвитку, - йдеться на сайті Волинської ОВА.З слів Андрія Ткачука, цей перелік сформували за підсумками семи засідань робочої групи військової адміністрації з 10 березня до 12 липня. У переліку – комунальні і комерційні підприємства, агрогосподарства і медзаклади, підприємства критичної інфраструктури.Лідерами щодо бронювання військовозобов'язаних працівників, сказав посадовець, є міста обласного підпорядкування, де розташовані найбільш важливі підприємства переробної галузі й машинобудування.Андрій Ткачук зазначив, що в ОВА визначили перелік критично важливих підприємств: 38 – комунальні установи, в т.ч. які відносять до критичної інфраструктури, 30 – комерційні підприємства, 29 – медичні установи, 4 – підприємства житлово-комунальної сфери, 2 – підприємства соціального захисту та 2 аграрні (комерційні) підприємства.17 заяв від підприємств у військовій адміністрації наразі розглядають, – зазначив Андрій Ткачук.Підприємства, які подають заявки на визнання критично важливими повинні відповідати щонайменше двом критеріям постанови Кабміну, говорить Андрій Ткачук, а також мінімум трьом критеріям розпорядження начальника обласної військової адміністрації.Рішення про визнання підприємства критично важливим для регіону приймає обласна військова адміністрація, проте затверджує бронювання до 50% працівників підприємства відповідно до поданих списків Міністерство економіки після узгодження з Генштабом.