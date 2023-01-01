На Волині у 32-річного чоловіка вилучили незаконні боєприпаси

На Волині у 32-річного чоловіка вилучили незаконні боєприпаси
Учора, 21 липня, під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї, поліцейські виявили у сейфі 32-річного жителя Старої Вижівки 26 набоїв калібру 5,45 мм, 13 набоїв калібру 7,62 мм та корпус гранати РГН.

Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.

На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції. Виявлені незаконні боєприпаси вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС на дослідження.

Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.

Нагадаємо, що напередодні волинські поліцейські затримали торговців незаконною зброєю.

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