На Волині у 32-річного чоловіка вилучили незаконні боєприпаси





Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.



На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції. Виявлені незаконні боєприпаси вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС на дослідження.



Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.



Нагадаємо, що напередодні волинські поліцейські

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 21 липня, під час перевірки умов зберігання мисливської вогнепальної зброї, поліцейські виявили у сейфі 32-річного жителя Старої Вижівки 26 набоїв калібру 5,45 мм, 13 набоїв калібру 7,62 мм та корпус гранати РГН.Про це повідомили у секторі комунікації поліції Волині.На місце прибули спеціалісти вибухотехнічного відділу області, слідчо-оперативна група поліції. Виявлені незаконні боєприпаси вилучили та направили у Волинській науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС на дослідження.Нині за цим фактом триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає від двох до п’яти років позбавлення волі. Триває слідство.Нагадаємо, що напередодні волинські поліцейські затримали торговців незаконною зброєю.

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