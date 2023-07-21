Польща перекидає війська ближче до Білорусі через вагнерівців

Маріуш Блащак доручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.



Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщі Збігнєв Гоффман агентству PAP, цитує



"Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією", - йдеться в повідомленні.



У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.



Гоффман повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, який, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера.



"Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора", - наголосив Гоффман.



У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" на прикордонному полігоні в Білорусі і зазначили, що стежать за ситуацією і кордони Польщі у безпеці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Польщідоручив перемістити польські війська із заходу на схід країни через можливі загрози, пов'язані з "навчаннями" групи "Вагнер" у Білорусі.Про це повідомив секретар Комітету з безпеки Польщіагентству PAP, цитує "Європейська правда" "Навчання або спільні навчання білоруської армії та групи Вагнера, безсумнівно, є провокацією", - йдеться в повідомленні.У четвер Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні навчання своїх спецпризначенців і членів ПВК "Вагнер" на полігоні поруч з Польщею.Гоффман повідомив, що в середу відбулося засідання Комітету з безпеки Польщі, який, серед іншого, аналізував можливі загрози, наприклад, дислокацію підрозділів групи Вагнера."Тому міністр національної оборони, голова комітету Маріуш Блащак вирішив перемістити наші військові формування із заходу на схід Польщі. Завдання цих підрозділів – тренування, а також стримування потенційного агресора", - наголосив Гоффман.У Міністерстві оборони Польщі після звісток про навчання "вагнерівців" на прикордонному полігоні в Білорусі і зазначили, що стежать за ситуацією і кордони Польщі у безпеці.

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