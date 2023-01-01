Обрали запобіжний захід торговцям зброєю, яких затримали волинські поліцейські
Сьогодні, 11:32
Волинські поліцейські викрили групу осіб, які здійснювали незаконний продаж вогнепальної зброї, у тому числі автоматичної.
У середу, 19 липня, оперативники, за силової підтримки управління КОРД, затримали зловмисників у Черкаській області, - повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області
Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.
Затриманим оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з правом застави 161 тис. гривень.
Зловмисникам загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
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У середу, 19 липня, оперативники, за силової підтримки управління КОРД, затримали зловмисників у Черкаській області, - повідомили у секторі комунікації поліції Волинської області
Під час проведення санкціонованих обшуків у зловмисників вилучили два автомати АК-74 та АКС-74, два карабіни, калібру 7,62 мм, димові гранати і шашки, майже 900 набоїв, гроші та автомобілі.
Затриманим оголошено підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
За клопотанням слідчого Камінь-Каширський районний суд Волинської області обрав затриманим запобіжний захід - тримання під вартою строком на 60 діб з правом застави 161 тис. гривень.
Зловмисникам загрожує від двох до п’яти років позбавлення волі. Слідство триває.
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