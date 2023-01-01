Затриманих у Луцьку наркоторговців посадили під домашній арешт

У Луцьку 24-річному та 23-річному жителям міста, яких затримали за продаж наркотиків, обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Про це повідомила пресслужба прокуратури Волинської області.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 24-річному та 23-річному жителям Луцька повідомили про підозру у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу (ч. 2 ст. 307 КК України).Правоохоронці задокументували факти збуту молодиками у Луцьку канабісу та затримали їх 18 липня під час здійснення чергових оборудок.Обом підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.Оскаржуючи такі рішення судів, прокурори наполягатимуть на взятті їх під варту.