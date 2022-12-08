В підвалі багатоповерхівки у Луцьку горіло сміття. ФОТО
Сьогодні, 14:50
Вдень, 21 липня у підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Конякіна, 9 сталася пожежа. На місці працювали рятувальники, правоохоронці та медики.
Як розповів Суспільному начальник 25-ї пожежно-рятувальної частини Луцька Сергій Січко, зайнялося сміття у підсобному приміщенні.
"З підвального приміщення йшов чорний густий дим. Хлопці зайшли, подали ствол, провели розвідку. З’ясувалось, що горить підсобне приміщення в розмірі 6 квадратів. Була велика задимленість. 00:42+00:49 в приміщенні горіло сміття", – сказав рятувальник.
Житель будинку Олександр Лисюк розповів, що приміщенням, де сталася пожежа, ніхто не користувався. "Дехто заходив туди із бомжів, може десь п’яним курив", – додав чоловік.
За словами керівника пожежно-рятувальної частини Луцька Сергія Січка, у гасінні пожежі задіяли три пожежні автомобілі. на місці чергувала карета швидкої допомоги. Травмованих немає, розповів рятувальник.
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Як розповів Суспільному начальник 25-ї пожежно-рятувальної частини Луцька Сергій Січко, зайнялося сміття у підсобному приміщенні.
"З підвального приміщення йшов чорний густий дим. Хлопці зайшли, подали ствол, провели розвідку. З’ясувалось, що горить підсобне приміщення в розмірі 6 квадратів. Була велика задимленість. 00:42+00:49 в приміщенні горіло сміття", – сказав рятувальник.
Житель будинку Олександр Лисюк розповів, що приміщенням, де сталася пожежа, ніхто не користувався. "Дехто заходив туди із бомжів, може десь п’яним курив", – додав чоловік.
За словами керівника пожежно-рятувальної частини Луцька Сергія Січка, у гасінні пожежі задіяли три пожежні автомобілі. на місці чергувала карета швидкої допомоги. Травмованих немає, розповів рятувальник.
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