За Рівненською АЕС для росіян шпигував місцевий правоохоронець
Сьогодні, 13:37
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який передавав ворогу дані про українських військових та стратегічні об’єкти.
Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.
Обвинувальний акт направлено до суду.
На території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій «міліції лнр». З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.
Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.
Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
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Про це у телеграмі повідомляє ДБР.
Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.
Обвинувальний акт направлено до суду.
На території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій «міліції лнр». З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.
Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.
Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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