За Рівненською АЕС для росіян шпигував місцевий правоохоронець

За Рівненською АЕС для росіян шпигував місцевий правоохоронець
На Рівненщині судитимуть правоохоронця, який передавав ворогу дані про українських військових та стратегічні об’єкти.

Про це у телеграмі повідомляє ДБР.

Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.

Обвинувальний акт направлено до суду.

На території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій «міліції лнр». З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.

Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.

Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

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Теги: ДБР, злочин
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