За Рівненською АЕС для росіян шпигував місцевий правоохоронець

На Рівненщині судитимуть правоохоронця, якийпро українських військових та стратегічні об’єкти.Про це у телеграмі повідомляє ДБР.Працівники ДБР за сприяння СБУ завершили досудове розслідування щодо правоохоронця з Рівненщини, який у 2023 році передавав ворогу інформацію про українських військових та стратегічні об’єкти.Обвинувальний акт направлено до суду.На території рф проживає його рідний брат, а племінник обіймає посаду у так званій «міліції лнр». З квітня 2023 року чоловік надсилав їм дані про військові частини та стратегічні об’єкти у різних регіонах України, фотографії контрольно-пропускних пунктів тощо.Також встановлено, що правоохоронець фотографував окремі ділянки Рівненської АЕС, до яких мав доступ.Правоохоронець обвинувачується у поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114 - 2 КК України).Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.Процесуальне керівництво здійснює Рівненська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.